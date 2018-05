Додано: Нед 20 тра, 2018 06:42



– Тю, разве сейчас на эти 10 тысяч проживешь??

– Тю, люди все равно выезжают.

– Тю, в России все равно больше зарабатывают!

– Тю, это директора получают, а простой народ таких денег не видит.

– Тю, они там насчитали, а в нашем ДП Укрхренпоймичто все равно платят полставки



Последнее мне нравится больше всего. Умным людям статистика нужна не для того, чтобы радовать, а чтобы сравнить себя с другими и понимать, правильно ли ты движешься.

Если ты молодой парень и работаешь за минимальную зарплату, ты не в Фб должен распинаться, а подумать, как так случилось, что ты попал в 8% самых низкооплачиваемых работников страны. Почему из всего твоего класса минималку зарабатывают два человека и один из них – ты.

Если ты специалист, много лет занимаешься любимым делом и вдруг обнаружил, что зарабатываешь меньше продавца чебуреков, тебе надо думать не об олигархах, а о новом месте работы. Потому что глупо становиться специалистом, чтобы зарабатывать как разнорабочий.

Если ты работодатель, читаешь отчет о зарплатах и фыркаешь, что лучше бы они так работали, как зарабатывают, то вот же в этой статистике ответ, почему от тебя идут люди и почему ты никого не можешь нанять им на смену.

В общем, статистика – очень раздражающая для некоторых вещь, но крайне полезная для умных. Умные ее анализируют, делают выводы и получают преимущество над остальными. Очень всем рекомендую



https://www.facebook.com/serhii.marchen ... 0338683235 За год в Украине удвоилось количество зарабатывающих больше 10 тыс грн.– Тю, разве сейчас на эти 10 тысяч проживешь??– Тю, люди все равно выезжают.– Тю, в России все равно больше зарабатывают!– Тю, это директора получают, а простой народ таких денег не видит.– Тю, они там насчитали, а в нашем ДП Укрхренпоймичто все равно платят полставкиПоследнее мне нравится больше всего. Умным людям статистика нужна не для того, чтобы радовать, а чтобы сравнить себя с другими и понимать, правильно ли ты движешься.Если ты молодой парень и работаешь за минимальную зарплату, ты не в Фб должен распинаться, а подумать, как так случилось, что ты попал в 8% самых низкооплачиваемых работников страны. Почему из всего твоего класса минималку зарабатывают два человека и один из них – ты.Если ты специалист, много лет занимаешься любимым делом и вдруг обнаружил, что зарабатываешь меньше продавца чебуреков, тебе надо думать не об олигархах, а о новом месте работы. Потому что глупо становиться специалистом, чтобы зарабатывать как разнорабочий.Если ты работодатель, читаешь отчет о зарплатах и фыркаешь, что лучше бы они так работали, как зарабатывают, то вот же в этой статистике ответ, почему от тебя идут люди и почему ты никого не можешь нанять им на смену.В общем, статистика – очень раздражающая для некоторых вещь, но крайне полезная для умных. Умные ее анализируют, делают выводы и получают преимущество над остальными. Очень всем рекомендую

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.