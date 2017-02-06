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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 тра, 2018 23:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Домик отрисовал очередное падение, Бомбер вообще в штопор сорвался, и это ещё не июль даже
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 19 тра, 2018 23:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас благодаря футболу мы отвлечёмся от политики, и благополучно войдём в лето.
Под приплыв валюты НБУ начнёт опускать курс доллара всю неделю. Немножко хапанём.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 19 тра, 2018 23:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До сентября, многие новострои выйдут на уровень безопасного инвестирования в них. В сентябре на КРЖН придут свежие деньги. До Нового года заселится ещё пара десятков тысяч квартир. И тут лендлордам станет грустно.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 19 тра, 2018 23:28
Ну и на кой чёрт тогда инвестировать в стояк ваших Оранжей? Тре вже зара мотать вудки та збирать на билет в Московию
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 20 тра, 2018 00:09
+ длинный зеленый нос...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 20 тра, 2018 00:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я лично оплачу тебе билет в одну сторону в страну воевавшихдедов при условии что ты перестанешь гадить на фооруме.
ок?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 20 тра, 2018 00:23
Оранжевый-хит сезона
так када уже ПА33, оналитег???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 20 тра, 2018 00:29
Почему все? Есть конкретный персонаж, который больше всех тут балаболит, никогда не отвечает за слова и постоянно меняет ориентацию во всех смыслах.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 20 тра, 2018 06:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За год в Украине удвоилось количество зарабатывающих больше 10 тыс грн.
– Тю, разве сейчас на эти 10 тысяч проживешь??
– Тю, люди все равно выезжают.
– Тю, в России все равно больше зарабатывают!
– Тю, это директора получают, а простой народ таких денег не видит.
– Тю, они там насчитали, а в нашем ДП Укрхренпоймичто все равно платят полставки
Последнее мне нравится больше всего. Умным людям статистика нужна не для того, чтобы радовать, а чтобы сравнить себя с другими и понимать, правильно ли ты движешься.
Если ты молодой парень и работаешь за минимальную зарплату, ты не в Фб должен распинаться, а подумать, как так случилось, что ты попал в 8% самых низкооплачиваемых работников страны. Почему из всего твоего класса минималку зарабатывают два человека и один из них – ты.
Если ты специалист, много лет занимаешься любимым делом и вдруг обнаружил, что зарабатываешь меньше продавца чебуреков, тебе надо думать не об олигархах, а о новом месте работы. Потому что глупо становиться специалистом, чтобы зарабатывать как разнорабочий.
Если ты работодатель, читаешь отчет о зарплатах и фыркаешь, что лучше бы они так работали, как зарабатывают, то вот же в этой статистике ответ, почему от тебя идут люди и почему ты никого не можешь нанять им на смену.
В общем, статистика – очень раздражающая для некоторых вещь, но крайне полезная для умных. Умные ее анализируют, делают выводы и получают преимущество над остальными. Очень всем рекомендую
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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