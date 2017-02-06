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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1133113411351136

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 856
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 856
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 07:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:Если ты специалист, много лет занимаешься любимым делом и вдруг обнаружил, что зарабатываешь меньше продавца чебуреков, тебе надо думать не об олигархах, а о новом месте работы. Потому что глупо становиться специалистом, чтобы зарабатывать как разнорабочий.

Вообще-то работать меньше чем за 10 тыс. грн в Украине невыгодно во всех смыслах. Лучше уже тогда не работать и искать что-то получше, или фрилансить.
BIGor
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