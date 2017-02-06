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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 тра, 2018 07:22
kingkongovets написав:
Если ты специалист, много лет занимаешься любимым делом и вдруг обнаружил, что зарабатываешь меньше продавца чебуреков, тебе надо думать не об олигархах, а о новом месте работы. Потому что глупо становиться специалистом, чтобы зарабатывать как разнорабочий.
Вообще-то работать меньше чем за 10 тыс. грн в Украине невыгодно во всех смыслах. Лучше уже тогда не работать и искать что-то получше, или фрилансить.
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BIGor
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