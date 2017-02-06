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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 тра, 2018 07:22
kingkongovets написав:
Если ты специалист, много лет занимаешься любимым делом и вдруг обнаружил, что зарабатываешь меньше продавца чебуреков, тебе надо думать не об олигархах, а о новом месте работы. Потому что глупо становиться специалистом, чтобы зарабатывать как разнорабочий.
Вообще-то работать меньше чем за 10 тыс. грн в Украине невыгодно во всех смыслах. Лучше уже тогда не работать и искать что-то получше, или фрилансить.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 08:30
Tribeca написав: trololo написав:Tribeca
курс гривны ты уже предсказывал
Вот скажи, ты реально веришь что в более-менее длительной перспективе, скажем год-два, мы не привыкнем к курсу 30+, как сейчас привыкли к курсу 20+?
У кого есть такие сомнения?
сомнения во временных рамках, а то, что у гривны дорога в одну сторону - коню понятно. девал на 5-7% в год это благо для экономики, гораздо хуже, когда такие как овощи держат курс зубами, а потом срывает дамбу.
Востаннє редагувалось trololo
в Нед 20 тра, 2018 08:33, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 20 тра, 2018 08:45
Tribeca написав:
Я кстати помню по Киеву - в 2007 году зарплат меньше 1куе кажется не было ни у кого из офисного планктона. 5 куе считалась более-менее приличной зарплатой в офисе.
Сейчас большинство планктонов об 1 куе зарплаты может только мечтать, а про 5 куе промолчу - думаю даже в бункере Фейслеса таких немного.
Видать все-таки детенизация дала влияние на статистику.
Как раз в 2007м набирал человек двадцать персонала.Таки да, хотелки были у многих неадекватов еще те, но вобщем-то без особых проблем набрал дюжину молодежи(кстати, хорошо себя проявили) на 500-600 долл, пару курьеров на 350 долл, остальных(реальных спецов) на от 800 до 1 куе. Одного взял на полторушку, но с ним мы быстро распрощались - звездная болезнь не давала полноценно работать.
Востаннє редагувалось antey1969
в Нед 20 тра, 2018 08:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 08:46
antey1969 написав: Tribeca написав:
Я кстати помню по Киеву - в 2007 году зарплат меньше 1куе кажется не было ни у кого из офисного планктона. 5 куе считалась более-менее приличной зарплатой в офисе.
Сейчас большинство планктонов об 1 куе зарплаты может только мечтать, а про 5 куе промолчу - думаю даже в бункере Фейслеса таких немного.
Видать все-таки детенизация дала влияние на статистику.
Как раз в 2007м набирал человек двадцать персонала.Таки да, хотелки были у многих неадекватов еще те, но вобщем-то без особых проблем набрал дюжину молодежи на 500-600 долл, пару курьеров на 350 долл, остальных(реальных спецов) на от 800 до 1 куе.
всё верно, даже студенты выпускники не шли меньше чем на 400-500 у.е.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Нед 20 тра, 2018 08:53
Прохожий написав:Оранжевый-хит сезона
так када уже ПА33, оналитег???
вспомнилось: Евро2012 будет, только неизвестно, где и когда
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Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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