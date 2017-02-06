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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1131113211331134

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 856
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 856
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 07:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:Если ты специалист, много лет занимаешься любимым делом и вдруг обнаружил, что зарабатываешь меньше продавца чебуреков, тебе надо думать не об олигархах, а о новом месте работы. Потому что глупо становиться специалистом, чтобы зарабатывать как разнорабочий.

Вообще-то работать меньше чем за 10 тыс. грн в Украине невыгодно во всех смыслах. Лучше уже тогда не работать и искать что-то получше, или фрилансить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:30

  Tribeca написав:
  trololo написав:Tribeca

курс гривны ты уже предсказывал :lol:



Вот скажи, ты реально веришь что в более-менее длительной перспективе, скажем год-два, мы не привыкнем к курсу 30+, как сейчас привыкли к курсу 20+?

У кого есть такие сомнения?


сомнения во временных рамках, а то, что у гривны дорога в одну сторону - коню понятно. девал на 5-7% в год это благо для экономики, гораздо хуже, когда такие как овощи держат курс зубами, а потом срывает дамбу.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 20 тра, 2018 08:33, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:45

  Tribeca написав:Я кстати помню по Киеву - в 2007 году зарплат меньше 1куе кажется не было ни у кого из офисного планктона. 5 куе считалась более-менее приличной зарплатой в офисе.


Сейчас большинство планктонов об 1 куе зарплаты может только мечтать, а про 5 куе промолчу - думаю даже в бункере Фейслеса таких немного.

Видать все-таки детенизация дала влияние на статистику.

Как раз в 2007м набирал человек двадцать персонала.Таки да, хотелки были у многих неадекватов еще те, но вобщем-то без особых проблем набрал дюжину молодежи(кстати, хорошо себя проявили) на 500-600 долл, пару курьеров на 350 долл, остальных(реальных спецов) на от 800 до 1 куе. Одного взял на полторушку, но с ним мы быстро распрощались - звездная болезнь не давала полноценно работать.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 20 тра, 2018 08:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:46

  antey1969 написав:
  Tribeca написав:Я кстати помню по Киеву - в 2007 году зарплат меньше 1куе кажется не было ни у кого из офисного планктона. 5 куе считалась более-менее приличной зарплатой в офисе.


Сейчас большинство планктонов об 1 куе зарплаты может только мечтать, а про 5 куе промолчу - думаю даже в бункере Фейслеса таких немного.

Видать все-таки детенизация дала влияние на статистику.

Как раз в 2007м набирал человек двадцать персонала.Таки да, хотелки были у многих неадекватов еще те, но вобщем-то без особых проблем набрал дюжину молодежи на 500-600 долл, пару курьеров на 350 долл, остальных(реальных спецов) на от 800 до 1 куе.

всё верно, даже студенты выпускники не шли меньше чем на 400-500 у.е.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:53

  Прохожий написав:Оранжевый-хит сезона
так када уже ПА33, оналитег???
вспомнилось: Евро2012 будет, только неизвестно, где и когда
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