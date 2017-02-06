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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1132113311341135>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 856
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 856
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:45

  Tribeca написав:Я кстати помню по Киеву - в 2007 году зарплат меньше 1куе кажется не было ни у кого из офисного планктона. 5 куе считалась более-менее приличной зарплатой в офисе.


Сейчас большинство планктонов об 1 куе зарплаты может только мечтать, а про 5 куе промолчу - думаю даже в бункере Фейслеса таких немного.

Видать все-таки детенизация дала влияние на статистику.

Как раз в 2007м набирал человек двадцать персонала.Таки да, хотелки были у многих неадекватов еще те, но вобщем-то без особых проблем набрал дюжину молодежи(кстати, хорошо себя проявили) на 500-600 долл, пару курьеров на 350 долл, остальных(реальных спецов) на от 800 до 1 куе. Одного взял на полторушку, но с ним мы быстро распрощались - звездная болезнь не давала полноценно работать.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 20 тра, 2018 08:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:46

  antey1969 написав:
  Tribeca написав:Я кстати помню по Киеву - в 2007 году зарплат меньше 1куе кажется не было ни у кого из офисного планктона. 5 куе считалась более-менее приличной зарплатой в офисе.


Сейчас большинство планктонов об 1 куе зарплаты может только мечтать, а про 5 куе промолчу - думаю даже в бункере Фейслеса таких немного.

Видать все-таки детенизация дала влияние на статистику.

Как раз в 2007м набирал человек двадцать персонала.Таки да, хотелки были у многих неадекватов еще те, но вобщем-то без особых проблем набрал дюжину молодежи на 500-600 долл, пару курьеров на 350 долл, остальных(реальных спецов) на от 800 до 1 куе.

всё верно, даже студенты выпускники не шли меньше чем на 400-500 у.е.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 09:29

К-ц не прав, как всегда.

Предположим вы -физик-ядерщик. И в Украине вы зарабатываете з/п 6000грн, а шаурмист -15000грн. Что делать? Резать шаурму?

Или ехать в США/Европу, где даже младший ассистент физика-ядерщика будет зарабатывать больше чем ворует в месяц среднестатистический чиновник в Украине?

Как бонус: жизнь в здоровом обществе, медицина, будующее для детей, спокойная пенсия.

Выбор какгбы очевиден, нужно только напрячься и подтянуть английский.

Ну а Украине ясное дело ядерщики не нужны, так даже лучше что уникальные спецы уезжают, стране нужны шаурмисты и баристы.

Я кстати не против - именно они моя ЦА по аренде.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 09:50

Tribeca

шото я не вижу шоп айрмакс или уня куда то особо рвались - макс иногда нас пугает шо оставит тут нас одних, но дальше этого у него дело не доходит
реус уже писал с примерами шо настоящие ученые и тут норм себя чувствуют и у меня есть подобные примеры - физиков-ядерщиков не знаю, а знакомый химик (кпи) утверждает шо меньше двушки он в Украине никогда не зарабатывал, правда и спец он как я понимаю хороший, то есть он тру химик, а не просто "обладатель диплома"
ну и - опять же многократно мусолилось - двушка в Украине дает гораздо больше возможностей, чем десятка в штатах
андестенд? будуЮщее, ***
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 20 тра, 2018 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 09:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Запитання до лендлордів!

1) Чи практикують в ремонті застосовувати "голі" цегляні стіни, але не тільки в кухні, чи в коридорі, а й в кімнатах?
2) Якщо це не звичайна цегла, а керамоблоки?
3) Чи то тільки для оренди, можливе, а "для себе" - буде "по рагульськи"?
Дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Запитання до лендлордів!

1) Чи практикують в ремонті застосовувати "голі" цегляні стіни, але не тільки в кухні, чи в коридорі, а й в кімнатах?
2) Якщо це не звичайна цегла, а керамоблоки?
3) Чи то тільки для оренди, можливе, а "для себе" - буде "по рагульськи"?
Дякую!

Делайте, как Вам нравится, даже если получится по-рагульски. Зачем стесняться себя?
Востаннє редагувалось Егор в Нед 20 тра, 2018 10:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ну и - опять же многократно мусолилось - двушка в Украине дает гораздо больше возможностей, чем десятка в штатах

Спец по США? :D
За двушку в Украине можно купить б*** 1991 года или ушатанный ланос. В США за 10 к. долл. можно купить отличный автомобиль. А так, да "больше возможностей", ко-ко-ко, американцы едут в Украину за большими возможностями :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:-физик-ядерщик

Про физика-ядерщика это фантомные боли про СССР, который загнулся в том числе и из-за неэффективных физиков-ядерщиков. Каждый человек должен быть на своем месте. Физик-ядерщик с мозгами ехать туда, где проводят серьезные исследования, без мозгов сидеть за 6000 и тянуть бюджетные деньги.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:19

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:ну и - опять же многократно мусолилось - двушка в Украине дает гораздо больше возможностей, чем десятка в штатах

Спец по США? :D
За двушку в Украине можно купить б*** 1991 года или ушатанный ланос. В США за 10 к. долл. можно купить отличный автомобиль. А так, да "больше возможностей", ко-ко-ко, американцы едут в Украину за большими возможностями :D

Несостоявшийся физик-ядерщик? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:27

  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:-физик-ядерщик

Про физика-ядерщика это фантомные боли про СССР, который загнулся в том числе и из-за неэффективных физиков-ядерщиков. Каждый человек должен быть на своем месте. Физик-ядерщик с мозгами ехать туда, где проводят серьезные исследования, без мозгов сидеть за 6000 и тянуть бюджетные деньги.


Золотые слова - неистово плюсую. Зачем повторять ошибки совка с их физиками-ядерщиками. И зачем они вообще в каждой стране? Тратить бюджетные деньги вместо ремонта дорог? Достаточно, чтобы они были в одной стране, там где проводят серьезные исследования. Каждый должен заниматься своим делом.
Востаннє редагувалось Егор в Нед 20 тра, 2018 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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