Додано: Нед 20 тра, 2018 09:50

Tribeca



шото я не вижу шоп айрмакс или уня куда то особо рвались - макс иногда нас пугает шо оставит тут нас одних, но дальше этого у него дело не доходит

реус уже писал с примерами шо настоящие ученые и тут норм себя чувствуют и у меня есть подобные примеры - физиков-ядерщиков не знаю, а знакомый химик (кпи) утверждает шо меньше двушки он в Украине никогда не зарабатывал, правда и спец он как я понимаю хороший, то есть он тру химик, а не просто "обладатель диплома"

ну и - опять же многократно мусолилось - двушка в Украине дает гораздо больше возможностей, чем десятка в штатах

андестенд? будуЮщее, ***

Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 20 тра, 2018 09:53, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.