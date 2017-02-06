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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 856
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 856
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:30

  барабашов написав:
  BIGor написав:
  kingkongovets написав:ну и - опять же многократно мусолилось - двушка в Украине дает гораздо больше возможностей, чем десятка в штатах

Спец по США? :D
За двушку в Украине можно купить б*** 1991 года или ушатанный ланос. В США за 10 к. долл. можно купить отличный автомобиль. А так, да "больше возможностей", ко-ко-ко, американцы едут в Украину за большими возможностями :D

Несостоявшийся физик-ядерщик? :mrgreen:

Откуда такие у тебя фантомные боли от каждого моего сообщения? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:Для Запорожья 20'000 действительно заоблачная зарплата для рядовых сотрудников.

Зображення
Та уже много раз писалось - ничего эта стата вам не покажет, все более-менее нормальные вакансии пишут БЕЗ суммы ЗП, указывают ее как правило на самые низкооплачиваемые позиции.
Отсюда и "топ менеджмент " 17500. Зарядили туда не пойми что
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хотя вот Фейслесс на полном серьезе утверждает, что в Запорожье 20000- обычная зарплата, а в Киеве - 40000грн получает неруководящий клерк в банке.

Хз, может и так.

Тогда недвижимость однозначно недооценена и нужно брать сколько можешь, на все деньги, на кредиты и рассрочки - когда цены пойдут ракетой вверх, можно хорошо заработать.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:Хотя вот Фейслесс на полном серьезе утверждает, что в Запорожье 20000- обычная зарплата, а в Киеве - 40000грн получает неруководящий клерк в банке.

Хз, может и так.

Тогда недвижимость однозначно недооценена и нужно брать сколько можешь, на все деньги, на кредиты и рассрочки - когда цены пойдут ракетой вверх, можно хорошо заработать.
Трибека, я о конкретных ЗП в Запорожье не писал. Но не вижу ничего нереального в скромных 20к в Запорожье
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Капец как быстро трут соообщения))

Нераскрыта только тема: почему нельзя иметь в стране и 100 видов колбасы в магазине и физиков-ядерщиков одновременно?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:43

  Faceless написав:
Tribeca написав:Хотя вот Фейслесс на полном серьезе утверждает, что в Запорожье 20000- обычная зарплата, а в Киеве - 40000грн получает неруководящий клерк в банке.

Хз, может и так.

Тогда недвижимость однозначно недооценена и нужно брать сколько можешь, на все деньги, на кредиты и рассрочки - когда цены пойдут ракетой вверх, можно хорошо заработать.
Трибека, я о конкретных ЗП в Запорожье не писал. Но не вижу ничего нереального в скромных 20к в Запорожье


Так я и не спорю, в Запорожье никогда не работал и инфо из первых рук не имею.

Поэтому верю вам на слово.

Рад что живу в таком парадизе, где в Запорожье получают 20000грн, а клерк в Киеве -40000, имея возможность за 1.5года купить квартиру в столице, а по покупательской способности обгоняя пиндосов с их жалкими 10куе/мес.

Приятно так же, что в этот парадиз едут гастрики со всего мира. Так, в Украине только официально работает 1.8 млн поляков, 1.6 млн росиян, около 2 млн других граждан Евросоюза. И это без учета обширной канадской диаспоры в Украине, диаспоры беженцев из США. Кто только к нам не едет.

Знаю немецких врачей, которые тут моют дупы украинским пенсионерам, польских инженеров, работающими тут дальнобойщиками...

Wait, o shi....
Востаннє редагувалось Tribeca в Нед 20 тра, 2018 10:49, всього редагувалось 2 разів.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:47

  kingkongovets написав:Tribeca

шото я не вижу шоп айрмакс или уня куда то особо рвались - макс иногда нас пугает шо оставит тут нас одних, но дальше этого у него дело не доходит
реус уже писал с примерами шо настоящие ученые и тут норм себя чувствуют и у меня есть подобные примеры - физиков-ядерщиков не знаю, а знакомый химик (кпи) утверждает шо меньше двушки он в Украине никогда не зарабатывал, правда и спец он как я понимаю хороший, то есть он тру химик, а не просто "обладатель диплома"
ну и - опять же многократно мусолилось - двушка в Украине дает гораздо больше возможностей, чем десятка в штатах
андестенд? будуЮщее, ***

Ну, хорошие химики везде ценятся:нужно же кому-то "вещества" синтезировать
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:47

  Tribeca написав:Хотя вот Фейслесс на полном серьезе утверждает, что в Запорожье 20000- обычная зарплата, а в Киеве - 40000грн получает неруководящий клерк в банке.

Хз, может и так.

Тогда недвижимость однозначно недооценена и нужно брать сколько можешь, на все деньги, на кредиты и рассрочки - когда цены пойдут ракетой вверх, можно хорошо заработать.

А в Польше на фабрике по ощипываню курей разнорабочим платят по 2000 уе/мес. Значит недвижка очень недооценена, что в запорожье, что в харькове и Киеве, в Киеве должна быть минимум 2 куе метр, минимум как в Варшаве или Берлине.
BIGor
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