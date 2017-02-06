Додано: Нед 20 тра, 2018 10:43

Faceless написав: Tribeca написав: Хотя вот Фейслесс на полном серьезе утверждает, что в Запорожье 20000- обычная зарплата, а в Киеве - 40000грн получает неруководящий клерк в банке.



Хз, может и так.



Тогда недвижимость однозначно недооценена и нужно брать сколько можешь, на все деньги, на кредиты и рассрочки - когда цены пойдут ракетой вверх, можно хорошо заработать. Трибека, я о конкретных ЗП в Запорожье не писал. Но не вижу ничего нереального в скромных 20к в Запорожье Трибека, я о конкретных ЗП в Запорожье не писал. Но не вижу ничего нереального в скромных 20к в Запорожье

Так я и не спорю, в Запорожье никогда не работал и инфо из первых рук не имею.Поэтому верю вам на слово.Рад что живу в таком парадизе, где в Запорожье получают 20000грн, а клерк в Киеве -40000, имея возможность за 1.5года купить квартиру в столице, а по покупательской способности обгоняя пиндосов с их жалкими 10куе/мес.Приятно так же, что в этот парадиз едут гастрики со всего мира. Так, в Украине только официально работает 1.8 млн поляков, 1.6 млн росиян, около 2 млн других граждан Евросоюза. И это без учета обширной канадской диаспоры в Украине, диаспоры беженцев из США. Кто только к нам не едет.Знаю немецких врачей, которые тут моют дупы украинским пенсионерам, польских инженеров, работающими тут дальнобойщиками...Wait, o shi....