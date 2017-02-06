Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Хотя вот Фейслесс на полном серьезе утверждает, что в Запорожье 20000- обычная зарплата, а в Киеве - 40000грн получает неруководящий клерк в банке.
Хз, может и так.
Тогда недвижимость однозначно недооценена и нужно брать сколько можешь, на все деньги, на кредиты и рассрочки - когда цены пойдут ракетой вверх, можно хорошо заработать.
Трибека, я о конкретных ЗП в Запорожье не писал. Но не вижу ничего нереального в скромных 20к в Запорожье
Так я и не спорю, в Запорожье никогда не работал и инфо из первых рук не имею.
Поэтому верю вам на слово.
Рад что живу в таком парадизе, где в Запорожье получают 20000грн, а клерк в Киеве -40000, имея возможность за 1.5года купить квартиру в столице, а по покупательской способности обгоняя пиндосов с их жалкими 10куе/мес.
Приятно так же, что в этот парадиз едут гастрики со всего мира. Так, в Украине только официально работает 1.8 млн поляков, 1.6 млн росиян, около 2 млн других граждан Евросоюза. И это без учета обширной канадской диаспоры в Украине, диаспоры беженцев из США. Кто только к нам не едет.
Знаю немецких врачей, которые тут моют дупы украинским пенсионерам, польских инженеров, работающими тут дальнобойщиками...
Wait, o shi....
В какой момент скромные 20кгрн ЗП стали парадизом и откуда появилось "купить квартиру за 1.5 года"? Чё за бред? В какой именно момент те же скромные 20кгрн "обгоняют пиндосов по покупательной способности"? Совсем дёшево троллите, позорите МБА
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
reus написав:У меня соседи ученые биологи за 10 лет заработали на 4 к, в новострое в котором живут, и детям купили 2к и 1к. тоже в новострое. Была возможность остаться в США, но категорически не хотят. Здесь они уважаемые белые люди с неплохой для Украины зарплатой, а там люди 2 сорта, хотя и ученные, которые востребованные на Западе.
кстати о биологах - знакомые (брат с сестрой), биологи по образованию, обоим сейчас нет еще сорока, замутили тут бизнес по производству каких то вакцин для животноводства, судя по уровню жизни доходы не менее 10 куе в месяц, ни о каком переезде не думают, продают свою продукцию по всей эуропке, первые квартирки кстати купили на трое как раз перед кризисом 2008, давно уже от них избавились, живут в частных домах и вполне довольны жизнью
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Зарплата банковского неруководящего клерка в Киеве -40000грн (1538$ по курсу).
За 18 месяцев это 27684$, чем не цена отдельной однокомнатной квартиры? Да, не большой, да - не в центре, но мы же говорим о клерке, а не о директоре департамента или президенте банка.
Ну а чуть ранее К-ц утверждал, что 2куе в месяц в Киеве это больше по паритету покупательской способности чем 10 куе в штатах (кстати непонятно где в штатах -НЙ или Канзас, ну то такое).
Поэтому получается что неруководящий банковский клерк в Киеве живет лучше высокооплачиваемого спеца в США, за полтора года может купить квартиру в столице. Что видимо и приманивает миллионы заробитчан со всего мира.
Вывод тоже очевиден: недвижимость в Киеве недооценена, надо брать на все и срочно. Что не так?
reus написав:У меня соседи ученые биологи за 10 лет заработали на 4 к, в новострое в котором живут, и детям купили 2к и 1к. тоже в новострое. Была возможность остаться в США, но категорически не хотят. Здесь они уважаемые белые люди с неплохой для Украины зарплатой, а там люди 2 сорта, хотя и ученные, которые востребованные на Западе.
кстати о биологах - знакомые (брат с сестрой), биологи по образованию, обоим сейчас нет еще сорока, замутили тут бизнес по производству каких то вакцин для животноводства, судя по уровню жизни доходы не менее 10 куе в месяц, ни о каком переезде не думают, продают свою продукцию по всей эуропке, первые квартирки кстати купили на трое как раз перед кризисом 2008, давно уже от них избавились, живут в частных домах и вполне довольны жизнью
А сколько бы зарабатывали биологи-владельцы фирмы по производству вакцин в США?
Всякие Pfizer-ы плачут кровавыми слезами от успехов украинских конкурентов
шото я не вижу шоп айрмакс или уня куда то особо рвались - макс иногда нас пугает шо оставит тут нас одних, но дальше этого у него дело не доходит реус уже писал с примерами шо настоящие ученые и тут норм себя чувствуют и у меня есть подобные примеры - физиков-ядерщиков не знаю, а знакомый химик (кпи) утверждает шо меньше двушки он в Украине никогда не зарабатывал, правда и спец он как я понимаю хороший, то есть он тру химик, а не просто "обладатель диплома" ну и - опять же многократно мусолилось - двушка в Украине дает гораздо больше возможностей, чем десятка в штатах андестенд? будуЮщее, ***
1. правильный химик в США это 20 000 в месяц 2. на двушку в украине даже приличное авто покупается раз в 10 лет и то с трудом андестенд? ферштейн?
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