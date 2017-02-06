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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11341135113611371138>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 856
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 856
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:
  Faceless написав:
Tribeca написав:Хотя вот Фейслесс на полном серьезе утверждает, что в Запорожье 20000- обычная зарплата, а в Киеве - 40000грн получает неруководящий клерк в банке.

Хз, может и так.

Тогда недвижимость однозначно недооценена и нужно брать сколько можешь, на все деньги, на кредиты и рассрочки - когда цены пойдут ракетой вверх, можно хорошо заработать.
Трибека, я о конкретных ЗП в Запорожье не писал. Но не вижу ничего нереального в скромных 20к в Запорожье


Так я и не спорю, в Запорожье никогда не работал и инфо из первых рук не имею.

Поэтому верю вам на слово.

Рад что живу в таком парадизе, где в Запорожье получают 20000грн, а клерк в Киеве -40000, имея возможность за 1.5года купить квартиру в столице, а по покупательской способности обгоняя пиндосов с их жалкими 10куе/мес.

Приятно так же, что в этот парадиз едут гастрики со всего мира. Так, в Украине только официально работает 1.8 млн поляков, 1.6 млн росиян, около 2 млн других граждан Евросоюза. И это без учета обширной канадской диаспоры в Украине, диаспоры беженцев из США. Кто только к нам не едет.

Знаю немецких врачей, которые тут моют дупы украинским пенсионерам, польских инженеров, работающими тут дальнобойщиками...

Wait, o shi....


В какой момент скромные 20кгрн ЗП стали парадизом и откуда появилось "купить квартиру за 1.5 года"? Чё за бред?
В какой именно момент те же скромные 20кгрн "обгоняют пиндосов по покупательной способности"?
Совсем дёшево троллите, позорите МБА
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:08

  reus написав:У меня соседи ученые биологи за 10 лет заработали на 4 к, в новострое в котором живут, и детям купили 2к и 1к. тоже в новострое. Была возможность остаться в США, но категорически не хотят. Здесь они уважаемые белые люди с неплохой для Украины зарплатой, а там люди 2 сорта, хотя и ученные, которые востребованные на Западе.


кстати о биологах - знакомые (брат с сестрой), биологи по образованию, обоим сейчас нет еще сорока, замутили тут бизнес по производству каких то вакцин для животноводства, судя по уровню жизни доходы не менее 10 куе в месяц, ни о каком переезде не думают, продают свою продукцию по всей эуропке, первые квартирки кстати купили на трое как раз перед кризисом 2008, давно уже от них избавились, живут в частных домах и вполне довольны жизнью
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фейслесс, ну как же.

Зарплата банковского неруководящего клерка в Киеве -40000грн (1538$ по курсу).

За 18 месяцев это 27684$, чем не цена отдельной однокомнатной квартиры? Да, не большой, да - не в центре, но мы же говорим о клерке, а не о директоре департамента или президенте банка.

Ну а чуть ранее К-ц утверждал, что 2куе в месяц в Киеве это больше по паритету покупательской способности чем 10 куе в штатах (кстати непонятно где в штатах -НЙ или Канзас, ну то такое).

Поэтому получается что неруководящий банковский клерк в Киеве живет лучше высокооплачиваемого спеца в США, за полтора года может купить квартиру в столице. Что видимо и приманивает миллионы заробитчан со всего мира.

Вывод тоже очевиден: недвижимость в Киеве недооценена, надо брать на все и срочно. Что не так?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:13

  kingkongovets написав:
  reus написав:У меня соседи ученые биологи за 10 лет заработали на 4 к, в новострое в котором живут, и детям купили 2к и 1к. тоже в новострое. Была возможность остаться в США, но категорически не хотят. Здесь они уважаемые белые люди с неплохой для Украины зарплатой, а там люди 2 сорта, хотя и ученные, которые востребованные на Западе.


кстати о биологах - знакомые (брат с сестрой), биологи по образованию, обоим сейчас нет еще сорока, замутили тут бизнес по производству каких то вакцин для животноводства, судя по уровню жизни доходы не менее 10 куе в месяц, ни о каком переезде не думают, продают свою продукцию по всей эуропке, первые квартирки кстати купили на трое как раз перед кризисом 2008, давно уже от них избавились, живут в частных домах и вполне довольны жизнью



А сколько бы зарабатывали биологи-владельцы фирмы по производству вакцин в США?

Всякие Pfizer-ы плачут кровавыми слезами от успехов украинских конкурентов
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:15

  Tribeca написав:

А сколько бы зарабатывали биологи-владельцы фирмы по производству вакцин в США?

Всякие Pfizer-ы плачут кровавыми слезами от успехов украинских конкурентов


а вы для начала попробуйте с нуля поднять такой бизнес в сша и всунуться со своей продукцией на тот рынок, шо вы вообще несете?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 20 тра, 2018 11:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:16

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:

А сколько бы зарабатывали биологи-владельцы фирмы по производству вакцин в США?

Всякие Pfizer-ы плачут кровавыми слезами от успехов украинских конкурентов


а вы для начала попробуйте с нуля поднять такой бизнес в сша и всунуться с ней на рынок, шо вы вообще несете?



Что я несу? Вы первый начали :)

Вы странным образом пытаетесь доказать что в Украине жить лучше, богаче чем в США, что тут больше возможностей для спецов чем в США и т.д.

Скажите, вам самому не смешно?
Востаннє редагувалось Tribeca в Нед 20 тра, 2018 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:17

  Tribeca написав:

Что я несу? Вы первый начали :)


я привожу реальные примеры, а вы не очень удачно троллите
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ветка стала очень розовоочковой, пора покидать этот цирк.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:18

  kingkongovets написав:Tribeca

шото я не вижу шоп айрмакс или уня куда то особо рвались - макс иногда нас пугает шо оставит тут нас одних, но дальше этого у него дело не доходит
реус уже писал с примерами шо настоящие ученые и тут норм себя чувствуют и у меня есть подобные примеры - физиков-ядерщиков не знаю, а знакомый химик (кпи) утверждает шо меньше двушки он в Украине никогда не зарабатывал, правда и спец он как я понимаю хороший, то есть он тру химик, а не просто "обладатель диплома"
ну и - опять же многократно мусолилось - двушка в Украине дает гораздо больше возможностей, чем десятка в штатах
андестенд? будуЮщее, ***

1. правильный химик в США это 20 000 в месяц
2. на двушку в украине даже приличное авто покупается раз в 10 лет и то с трудом
андестенд? ферштейн?
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:20

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:

Что я несу? Вы первый начали :)


я привожу реальные примеры, а вы не очень удачно троллите



Ваш пример из серии: Косюк в Украине на курях стал миллиардером, а мой знакомый микрофермер в США выращивал 1000 курей и разорился.
Tribeca
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