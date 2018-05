Додано: Нед 20 тра, 2018 11:08

reus написав: У меня соседи ученые биологи за 10 лет заработали на 4 к, в новострое в котором живут, и детям купили 2к и 1к. тоже в новострое. Была возможность остаться в США, но категорически не хотят. Здесь они уважаемые белые люди с неплохой для Украины зарплатой, а там люди 2 сорта, хотя и ученные, которые востребованные на Западе.



кстати о биологах - знакомые (брат с сестрой), биологи по образованию, обоим сейчас нет еще сорока, замутили тут бизнес по производству каких то вакцин для животноводства, судя по уровню жизни доходы не менее 10 куе в месяц, ни о каком переезде не думают, продают свою продукцию по всей эуропке, первые квартирки кстати купили на трое как раз перед кризисом 2008, давно уже от них избавились, живут в частных домах и вполне довольны жизнью

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.