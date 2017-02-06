Додано: Нед 20 тра, 2018 11:09

Фейслесс, ну как же.



Зарплата банковского неруководящего клерка в Киеве -40000грн (1538$ по курсу).



За 18 месяцев это 27684$, чем не цена отдельной однокомнатной квартиры? Да, не большой, да - не в центре, но мы же говорим о клерке, а не о директоре департамента или президенте банка.



Ну а чуть ранее К-ц утверждал, что 2куе в месяц в Киеве это больше по паритету покупательской способности чем 10 куе в штатах (кстати непонятно где в штатах -НЙ или Канзас, ну то такое).



Поэтому получается что неруководящий банковский клерк в Киеве живет лучше высокооплачиваемого спеца в США, за полтора года может купить квартиру в столице. Что видимо и приманивает миллионы заробитчан со всего мира.



Вывод тоже очевиден: недвижимость в Киеве недооценена, надо брать на все и срочно. Что не так?