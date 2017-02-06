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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1135113611371138>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 856
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
132
Всього голосів : 856
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Зарплата банковского неруководящего клерка в Киеве -40000грн (1538$ по курсу).

За 18 месяцев это 27684$, чем не цена отдельной однокомнатной квартиры? Да, не большой, да - не в центре, но мы же говорим о клерке, а не о директоре департамента или президенте банка.

Уровень МБА во всей красе
Полтора года ни есть, ни пить, ночевать - в офисе видимо
  Tribeca написав:Ну а чуть ранее К-ц утверждал, что 2куе в месяц в Киеве это больше по паритету покупательской способности чем 10 куе в штатах (кстати непонятно где в штатах -НЙ или Канзас, ну то такое).

Поэтому получается что неруководящий банковский клерк в Киеве живет лучше высокооплачиваемого спеца в США, за полтора года может купить квартиру в столице. Что видимо и приманивает миллионы заробитчан со всего мира.

1,5 куе у вас уже превратилось в 2, а высокооплачиваемый спец в США у вас это 120 куе в год получается.
  BIGor написав:Ветка стала очень розовоочковой, пора покидать этот цирк.

Типа совсем никто не воспринимает невозможность устроится хотя бы на 15 кгрн в Киеве?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:26

  Оранжевый-хит сезона написав:1. правильный химик в США это 20 000 в месяц
2. на двушку в украине даже приличное авто покупается раз в 10 лет и то с трудом
андестенд? ферштейн?


двушку он зарабатывал сразу после института, хотя он и во время учебы уже подрабатывал, читай внимательнее, нострадамус ты наш полуношный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:30

  Tribeca написав:
Ваш пример из серии: Косюк в Украине на курях стал миллиардером, а мой знакомый микрофермер в США выращивал 1000 курей и разорился.


мой пример из серии "кто хочет - делает, а кто не хочет - приводит тысячи причин почему это невозможно"
страдать легче чем решать - в таком вот ключе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фейслесс, чего вам не хватило для получения МБА: ума или денег? Признайтесь честно
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:35

  Долярчик написав:Запитання до лендлордів!

1) Чи практикують в ремонті застосовувати "голі" цегляні стіни, але не тільки в кухні, чи в коридорі, а й в кімнатах?
2) Якщо це не звичайна цегла, а керамоблоки?
3) Чи то тільки для оренди, можливе, а "для себе" - буде "по рагульськи"?
Дякую!

....тут кожен другий лендлорд, а відповідь аж одна?
СМІЛИВІШШЕ, лендлорди! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:38

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:
Ваш пример из серии: Косюк в Украине на курях стал миллиардером, а мой знакомый микрофермер в США выращивал 1000 курей и разорился.


мой пример из серии "кто хочет - делает, а кто не хочет - приводит тысячи причин почему это невозможно"
страдать легче чем решать - в таком вот ключе


К-ц, вы правильно говорите но со своей колокольни. Не каждый может стать Пикассо или Бетховеном. Не каждый может организовать и развить бизнес.

Бизнесменов в любой стране процентов 5%, они как-то проживут. Вопрос как жить остальным 95%.

Есть выдающиеся химики, врачи и т.д.

Но кто то же должен йодом мазать раны и накладывать гипс детям в сельском медпункте. Не может медицина состоять из одних Амосовых.

Кто-то должен быть кассиром в супермаркете.

Кто-то должен изучать ваш анализ мочи в микроскоп.

Кто-то должен лопатой снег на улице убирать.

И весь вопрос - как живут эти люди у нас. Могут ли они пропитаться, одеться, купить квартиру, отдохнуть, вырастить детей?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:39

  Егор написав:
  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:-физик-ядерщик

Про физика-ядерщика это фантомные боли про СССР, который загнулся в том числе и из-за неэффективных физиков-ядерщиков. Каждый человек должен быть на своем месте. Физик-ядерщик с мозгами ехать туда, где проводят серьезные исследования, без мозгов сидеть за 6000 и тянуть бюджетные деньги.


Золотые слова - неистово плюсую. Зачем повторять ошибки совка с их физиками-ядерщиками. И зачем они вообще в каждой стране? Тратить бюджетные деньги вместо ремонта дорог? Достаточно, чтобы они были в одной стране, там где проводят серьезные исследования. Каждый должен заниматься своим делом.

Если бы китайчеги так рассуждали, то всей страной продолжали бы клеить кроссовки для Adidas за миску риса.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:40

  kingkongovets написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:1. правильный химик в США это 20 000 в месяц
2. на двушку в украине даже приличное авто покупается раз в 10 лет и то с трудом
андестенд? ферштейн?


двушку он зарабатывал сразу после института, хотя он и во время учебы уже подрабатывал, читай внимательнее, нострадамус ты наш полуношный

я тоже после института двушку зарабатывал.... сейчас не зарабатываю... так что всё правильно...
химик живёт одинаково со всей страной...
ребята перестаньте цыркачить....
Трибека сегодня на удивление точно и корректно пишет.... особенно мне про гастриков нравится...
я вчера утром видел продавца в Леруа на Стратегическом шоссе, на чистом французком консультировал, я думал это типа наших обучать прислали, а нет "за длинным рублём" приехал....
а вечером в Метро негр уборщиком работал... вот они гастрики понаехали...
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Нед 20 тра, 2018 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас активно езжу по автосалонам, ну что вам сказать.... пустота и грусть....
Сузуки, Рено, Киа, Тойота... Из всех только в Тойота движ...
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:48

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:ну и - опять же многократно мусолилось - двушка в Украине дает гораздо больше возможностей, чем десятка в штатах

Спец по США? :D
За двушку в Украине можно купить б*** 1991 года или ушатанный ланос. В США за 10 к. долл. можно купить отличный автомобиль. А так, да "больше возможностей", ко-ко-ко, американцы едут в Украину за большими возможностями :D


машина это хорошо, а сравнить жилье и парикмахерскую со стоматологом слабо?
главное оружие рашистов - ложь
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