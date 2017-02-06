Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Зарплата банковского неруководящего клерка в Киеве -40000грн (1538$ по курсу).
За 18 месяцев это 27684$, чем не цена отдельной однокомнатной квартиры? Да, не большой, да - не в центре, но мы же говорим о клерке, а не о директоре департамента или президенте банка.
Уровень МБА во всей красе Полтора года ни есть, ни пить, ночевать - в офисе видимо
Tribeca написав:Ну а чуть ранее К-ц утверждал, что 2куе в месяц в Киеве это больше по паритету покупательской способности чем 10 куе в штатах (кстати непонятно где в штатах -НЙ или Канзас, ну то такое).
Поэтому получается что неруководящий банковский клерк в Киеве живет лучше высокооплачиваемого спеца в США, за полтора года может купить квартиру в столице. Что видимо и приманивает миллионы заробитчан со всего мира.
1,5 куе у вас уже превратилось в 2, а высокооплачиваемый спец в США у вас это 120 куе в год получается.
BIGor написав:Ветка стала очень розовоочковой, пора покидать этот цирк.
Типа совсем никто не воспринимает невозможность устроится хотя бы на 15 кгрн в Киеве?
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1) Чи практикують в ремонті застосовувати "голі" цегляні стіни, але не тільки в кухні, чи в коридорі, а й в кімнатах? 2) Якщо це не звичайна цегла, а керамоблоки? 3) Чи то тільки для оренди, можливе, а "для себе" - буде "по рагульськи"? Дякую!
....тут кожен другий лендлорд, а відповідь аж одна? СМІЛИВІШШЕ, лендлорди!
Про физика-ядерщика это фантомные боли про СССР, который загнулся в том числе и из-за неэффективных физиков-ядерщиков. Каждый человек должен быть на своем месте. Физик-ядерщик с мозгами ехать туда, где проводят серьезные исследования, без мозгов сидеть за 6000 и тянуть бюджетные деньги.
Золотые слова - неистово плюсую. Зачем повторять ошибки совка с их физиками-ядерщиками. И зачем они вообще в каждой стране? Тратить бюджетные деньги вместо ремонта дорог? Достаточно, чтобы они были в одной стране, там где проводят серьезные исследования. Каждый должен заниматься своим делом.
Если бы китайчеги так рассуждали, то всей страной продолжали бы клеить кроссовки для Adidas за миску риса.
Оранжевый-хит сезона написав:1. правильный химик в США это 20 000 в месяц 2. на двушку в украине даже приличное авто покупается раз в 10 лет и то с трудом андестенд? ферштейн?
двушку он зарабатывал сразу после института, хотя он и во время учебы уже подрабатывал, читай внимательнее, нострадамус ты наш полуношный
я тоже после института двушку зарабатывал.... сейчас не зарабатываю... так что всё правильно... химик живёт одинаково со всей страной... ребята перестаньте цыркачить.... Трибека сегодня на удивление точно и корректно пишет.... особенно мне про гастриков нравится... я вчера утром видел продавца в Леруа на Стратегическом шоссе, на чистом французком консультировал, я думал это типа наших обучать прислали, а нет "за длинным рублём" приехал.... а вечером в Метро негр уборщиком работал... вот они гастрики понаехали...
kingkongovets написав:ну и - опять же многократно мусолилось - двушка в Украине дает гораздо больше возможностей, чем десятка в штатах
Спец по США? За двушку в Украине можно купить б*** 1991 года или ушатанный ланос. В США за 10 к. долл. можно купить отличный автомобиль. А так, да "больше возможностей", ко-ко-ко, американцы едут в Украину за большими возможностями
машина это хорошо, а сравнить жилье и парикмахерскую со стоматологом слабо?