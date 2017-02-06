ты ж приехал
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:50
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:50
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:52
пора. давайте проводим с оркестром чилавека
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:00
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:04
найми специалиста, заплати деньги и морочь ему голову, жалкий попрошайка
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...та звичайно, що ті(що тулять вакцини), тут заробляючи 10тис.дол. - нах їм та Європа, чи США!
(дайте, тим що тут ниють на форумі, чи по-за ним, роботу хоч за 2тис.дол/міс. і вони теж нікуди закордон не захочуть! - хіба на відпочинок!)
...та що там роботу, як тут, навіть, ідеями не горять бажанням поділитись..... - думають, що їм хліб будуть з рота діставати?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересно, почему удаляют эту статью?
Тут же и про зарплаты, и про жилье, и про специалистов, и про перспективы!
На сегодняшний день в Украине оказалась под угрозой одна из необходимых составляющих для безопасной и эффективной эксплуатации объектов ядерной энергетики — достаточное количество квалифицированных кадров, считает заместитель председателя Атомпрофсоюза Алексей Лич.
"К сожалению, анализ текучести кадров прошлого года показал, что... даже те, кто отучился в ВУЗ-ах от НАК "Энергоатом" по специальности "Атомная энергетика", они возвращают затраченные на их обучение средства и не приходят на работу на атомные станции. Это достаточно опасная тенденция, которая говорит, что у нас не всё в порядке в обеспечении персонала социальными стандартами и ЗП..."
Снижение числа эксплуатирующего персонала ниже некоторого уровня вынудит (по правилам техники безопасности) останавливать электростанции. Что может тяжелейшим образом ударить по энергобаллансу страны.
Исчерпывающая причина для этих негативных процессов — низкий уровень ЗП и отсутствие перспективы получения жилья. Оказывается, традиционные представления о "больших зарплатах" атомщиков давно плохо совпадают с реальностью. Особенно с учетом взлета всех потребительских цен последних лет.
Эти же соображения делают куда более привлекательными предложения соседних стран, к которым кроме России в последнее время присоединились Польша, Беларусь и Турция, активно развивающие свои ядерные проекты. Подготовленные украинские специалисты для них — настоящий подарок.
По мнению Лича, судя по резюме, отправляемым за рубеж, в ближайшее время украинская атомная отрасль может потерять до 30% квалифицированного персонала. Несколько сотен украинских атомщиков уже переехали в Беларусь в рамках строящейся Беларусской АЭС.
Украина пока сохраняет высокие компетенции в подготовке квалифицированных кадров для ядерной отрасли, но мы рискуем стать лишь "школой" для специалистов, которые не найдут здесь себе места.
|