Додано: Нед 20 тра, 2018 12:26

Интересно, почему удаляют эту статью?



Тут же и про зарплаты, и про жилье, и про специалистов, и про перспективы!





На сегодняшний день в Украине оказалась под угрозой одна из необходимых составляющих для безопасной и эффективной эксплуатации объектов ядерной энергетики — достаточное количество квалифицированных кадров, считает заместитель председателя Атомпрофсоюза Алексей Лич.



"К сожалению, анализ текучести кадров прошлого года показал, что... даже те, кто отучился в ВУЗ-ах от НАК "Энергоатом" по специальности "Атомная энергетика", они возвращают затраченные на их обучение средства и не приходят на работу на атомные станции. Это достаточно опасная тенденция, которая говорит, что у нас не всё в порядке в обеспечении персонала социальными стандартами и ЗП..."



Снижение числа эксплуатирующего персонала ниже некоторого уровня вынудит (по правилам техники безопасности) останавливать электростанции. Что может тяжелейшим образом ударить по энергобаллансу страны.



Исчерпывающая причина для этих негативных процессов — низкий уровень ЗП и отсутствие перспективы получения жилья. Оказывается, традиционные представления о "больших зарплатах" атомщиков давно плохо совпадают с реальностью. Особенно с учетом взлета всех потребительских цен последних лет.

Эти же соображения делают куда более привлекательными предложения соседних стран, к которым кроме России в последнее время присоединились Польша, Беларусь и Турция, активно развивающие свои ядерные проекты. Подготовленные украинские специалисты для них — настоящий подарок.



По мнению Лича, судя по резюме, отправляемым за рубеж, в ближайшее время украинская атомная отрасль может потерять до 30% квалифицированного персонала. Несколько сотен украинских атомщиков уже переехали в Беларусь в рамках строящейся Беларусской АЭС.



Украина пока сохраняет высокие компетенции в подготовке квалифицированных кадров для ядерной отрасли, но мы рискуем стать лишь "школой" для специалистов, которые не найдут здесь себе места.