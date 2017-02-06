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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1136113711381139>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 857
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
16%
133
Всього голосів : 857
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:50

  Tribeca написав:Приятно так же, что в этот парадиз едут гастрики со всего мира.


ты ж приехал :lol:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:50

  Оранжевый-хит сезона написав:Сейчас активно езжу по автосалонам, ну что вам сказать.... пустота и грусть....
Сузуки, Рено, Киа, Тойота... Из всех только в Тойота движ...
падение деловой активности
l_bregnew
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:00

  Оранжевый-хит сезона написав:я вчера утром видел продавца в Леруа на Стратегическом шоссе, на чистом французком консультировал, я думал это типа наших обучать прислали, а нет "за длинным рублём" приехал....
вот они гастрики понаехали...


Нужно писать "за длинной гривной"
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:04

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Запитання до лендлордів!

1) Чи практикують в ремонті застосовувати "голі" цегляні стіни, але не тільки в кухні, чи в коридорі, а й в кімнатах?
2) Якщо це не звичайна цегла, а керамоблоки?
3) Чи то тільки для оренди, можливе, а "для себе" - буде "по рагульськи"?
Дякую!

....тут кожен другий лендлорд, а відповідь аж одна?
СМІЛИВІШШЕ, лендлорди! :D

найми специалиста, заплати деньги и морочь ему голову, жалкий попрошайка
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...та звичайно, що ті(що тулять вакцини), тут заробляючи 10тис.дол. - нах їм та Європа, чи США!
(дайте, тим що тут ниють на форумі, чи по-за ним, роботу хоч за 2тис.дол/міс. і вони теж нікуди закордон не захочуть! - хіба на відпочинок!)

...та що там роботу, як тут, навіть, ідеями не горять бажанням поділитись..... - думають, що їм хліб будуть з рота діставати?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:37

  Оранжевый-хит сезона написав:1. правильный химик в США это 20 000 в месяц

так то не в обычных США, а в правильных, где 100тыс/год для пересечника заурядная зарплата
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...так, сьогодні Трібека все правильно пише!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:48

Yuri_T
Для цього і є форум, щоб обговорювати і ділитись досвідом!
..але, жадібним людям цього не зрозуміти!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:54

  Долярчик написав:...так, сьогодні Трібека все правильно пише!



Где мой пост про зарплаты атомщиков??

Я уже статью не цитирую, все равно удаляют пост.

Это что, такая жесткая цензура? Куча бредовых постов остаются, баристу 3 дня обсасывали, а про зарплату ядерщиков молчать нужно что-ли?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:59

  Оранжевый-хит сезона написав:1. правильный химик в США это 20 000 в месяц
2. на двушку в украине даже приличное авто покупается раз в 10 лет и то с трудом
андестенд? ферштейн?

Украина - страна возможностей, в основном, для бездарей и негодяев.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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