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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 тра, 2018 11:50
Tribeca написав:
Приятно так же, что в этот парадиз едут гастрики со всего мира.
ты ж приехал
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 20 тра, 2018 11:50
Оранжевый-хит сезона написав:
Сейчас активно езжу по автосалонам, ну что вам сказать.... пустота и грусть....
Сузуки, Рено, Киа, Тойота... Из всех только в Тойота движ...
падение деловой активности
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l_bregnew
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:00
Оранжевый-хит сезона написав:
я вчера утром видел продавца в Леруа на Стратегическом шоссе, на чистом французком консультировал, я думал это типа наших обучать прислали, а нет "за длинным рублём" приехал....
вот они гастрики понаехали...
Нужно писать "за длинной гривной"
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Tribeca
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:04
Долярчик написав: Долярчик написав:
Запитання до лендлордів!
1) Чи практикують в ремонті застосовувати "голі" цегляні стіни, але не тільки в кухні, чи в коридорі, а й в кімнатах?
2) Якщо це не звичайна цегла, а керамоблоки?
3) Чи то тільки для оренди, можливе, а "для себе" - буде "по рагульськи"?
Дякую!
....тут кожен другий лендлорд, а відповідь аж одна?
СМІЛИВІШШЕ, лендлорди!
найми специалиста, заплати деньги и морочь ему голову, жалкий попрошайка
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:19
...та звичайно, що ті(що тулять вакцини), тут заробляючи 10тис.дол. - нах їм та Європа, чи США!
(дайте, тим що тут ниють на форумі, чи по-за ним, роботу хоч за 2тис.дол/міс. і вони теж нікуди закордон не захочуть! - хіба на відпочинок!)
...та що там роботу, як тут, навіть, ідеями не горять бажанням поділитись..... - думають, що їм хліб будуть з рота діставати?
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Долярчик
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:37
Оранжевый-хит сезона написав:
1. правильный химик в США это 20 000 в месяц
так то не в обычных США, а в правильных, где 100тыс/год для пересечника заурядная зарплата
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:46
...так, сьогодні Трібека все правильно пише!
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Долярчик
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:48
Yuri_T
Для цього і є форум, щоб обговорювати і ділитись досвідом!
..але, жадібним людям цього не зрозуміти!
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Долярчик
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:54
Долярчик написав:
...так, сьогодні Трібека все правильно пише!
Где мой пост про зарплаты атомщиков??
Я уже статью не цитирую, все равно удаляют пост.
Это что, такая жесткая цензура? Куча бредовых постов остаются, баристу 3 дня обсасывали, а про зарплату ядерщиков молчать нужно что-ли?
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Tribeca
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:59
Оранжевый-хит сезона написав:
1. правильный химик в США это 20 000 в месяц
2. на двушку в украине даже приличное авто покупается раз в 10 лет и то с трудом
андестенд? ферштейн?
Украина - страна возможностей, в основном, для бездарей и негодяев.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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