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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1136113711381139

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 857
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
16%
133
Всього голосів : 857
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:02

Натаха правильно пишет? А чего ж она до сих пор не сдрыснула отсюда, как трындит об этом каждый день? А наоборот, недвигу скупает типа. Я не удивлюсь, если это Ольгинской бот, который успешно вешает лапшу на уши доверчивым баранам. :-D
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:19

  kingkongovets написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:1. правильный химик в США это 20 000 в месяц
2. на двушку в украине даже приличное авто покупается раз в 10 лет и то с трудом
андестенд? ферштейн?


двушку он зарабатывал сразу после института, хотя он и во время учебы уже подрабатывал, читай внимательнее, нострадамус ты наш полуношный

"You know the business and I know the Chemistry"(c)
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...тому, що тут оренда більше %% приносить і "вступний поріг" нищий!(слова Трібеки)

....подейкують, що можливо, перед виборами "завершать" війну...... - ото там(та й, напевно, не тільки там) ціни на нерухомість змінять своє русло......
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:27

  KIM написав:Натаха правильно пишет? А чего ж она до сих пор не сдрыснула отсюда, как трындит об этом каждый день? А наоборот, недвигу скупает типа. Я не удивлюсь, если это Ольгинской бот, который успешно вешает лапшу на уши доверчивым баранам. :-D


Во-первых я сейчас недвижимость не скупаю, смысла сейчас не вижу. И советую всем как минимум не покупать, как максимум -продавать.

Во-вторых, какую я лапшу вешаю? Про миллионы гастриков? Про ВВП на уровне 60% от 2013 года? Про зарплаты баристы?

В-третьих, я постоянно подумываю над тем что-бы сдрыснуть, но у меня ситуация не такая что-бы ехать на клубнику в Польшу.

Я активно вентилирую вопрос Мальдив с Мальвинами, либо другие сладкие варианты, но они за день не делаются, пока готовлю почву.

Если вы считаете что в стране высокие зарплаты и все хорошо - то логично что вам нужно скупать недвижимость в Киеве на все сбережения+кредиты, потому что она недооценена. Почему вы этого не делаете?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Если вы считаете что в стране высокие зарплаты и все хорошо - то логично что вам нужно скупать недвижимость в Киеве на все сбережения+кредиты, потому что она недооценена. Почему вы этого не делаете?

К примеру, я именно это и делаю.
Пока результатом не разочарован. По мере достройки объекты ожидаемо подорожали, аренда превосходит ожидания. Два года назад я исходил из аренды однушки с эконом ремонтом на правом берегу возле метро в 6, сейчас вполне реальной выглядит цифра 10.
Тенденции на восстановление доходов и экономики, которые намечались 2 года назад, сейчас видны невооруженным глазом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:42

  Tribeca написав:
  KIM написав:Натаха правильно пишет? А чего ж она до сих пор не сдрыснула отсюда, как трындит об этом каждый день? А наоборот, недвигу скупает типа. Я не удивлюсь, если это Ольгинской бот, который успешно вешает лапшу на уши доверчивым баранам. :-D


Во-первых я сейчас недвижимость не скупаю, смысла сейчас не вижу. И советую всем как минимум не покупать, как максимум -продавать.

Во-вторых, какую я лапшу вешаю? Про миллионы гастриков? Про ВВП на уровне 60% от 2013 года? Про зарплаты баристы?

В-третьих, я постоянно подумываю над тем что-бы сдрыснуть, но у меня ситуация не такая что-бы ехать на клубнику в Польшу.

Я активно вентилирую вопрос Мальдив с Мальвинами, либо другие сладкие варианты, но они за день не делаются, пока готовлю почву.

Если вы считаете что в стране высокие зарплаты и все хорошо - то логично что вам нужно скупать недвижимость в Киеве на все сбережения+кредиты, потому что она недооценена. Почему вы этого не делаете?

При сегодняшнем уровне доходов у определенной, не очень широкой категории населения (типа IT, крупных госчиновников, и, конечно, барист и официантов в ресторанах Димы Борисова) я бы сказал, что отдельные сегменты недвиги имеют потенциал к росту. Например, ТТ или Тетрис 2 па2 куе за метр (если там такое есть еще) - вполне могут отрасти. В других сегментах многое зависит от кредитования - появится гривневая ипотека под, хотя бы, 12% годовых - начнут брать активнее, начнется рост цен. Но большой вопрос, конечно, когда появится гривневая ипотека под 12% годовых при учетной в 17% годовых.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:52

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:1. правильный химик в США это 20 000 в месяц
2. на двушку в украине даже приличное авто покупается раз в 10 лет и то с трудом
андестенд? ферштейн?


двушку он зарабатывал сразу после института, хотя он и во время учебы уже подрабатывал, читай внимательнее, нострадамус ты наш полуношный

"You know the business and I know the Chemistry"(c)


специально отрыл для вас его пост в фб на эту тему, там почему то репост и копирование линка закрыты, поэтому просто вот:

"Кстати, задали в очередной раз вопрос: "Почему ты такой нищеброд? Мог бы уже заработать себе на крутую тачку, а катаешься на велосипеде?"
Вопрос не так прост, как может показаться. Как, кстати и ответ на него.
Абстрагируясь от очевидного ответа, что "велосипед - это удовольствие от жизни, а не средство передвижения", я расскажу еще одну историю.
Мой отец был хорошим предпринимателем. Прямо очень. Мог быстро заработать деньги из воздуха и так же быстро все просрать. Он постоянно участвовал в каких-то рисковых штуках, регулярно поднимая на этом заметные суммы денег.
Когда мне было 14, он решил сыграть чуть крупнее. Когда мне было 15, его отравили, предварительно оформив на него кредит с кучей цифр в сумме, а двух партнеров по бизнесу расстреляли. Одного дома на глазах у семьи, второго в ресторане.
Примерно, начиная с 17 лет мне регулярно поступали предложения "срубить бабла по-быстрому". От варки амфетаминов, до массовой контрабанды всякого нелегального через границу. Эти предложения, конечно, учитывали мою профпригодность :)
Если бы я ответил на 10% из них, скорее всего был бы сейчас богатым, но мертвым. Или за решеткой. В какой-то момент я избрал путь 100% честного, хоть и медленного изъятия денег у населения. И пока ни разу не усомнился в своем выборе.
А вы перевезли бы пакет с коксом через границу за деньги?"

зы: про "нищеброда" он канешна лукавит - великов у него много и каждый гораздо дороже чем тот, на который вы полгода решиться не могли, да и машина есть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:53

  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:Если вы считаете что в стране высокие зарплаты и все хорошо - то логично что вам нужно скупать недвижимость в Киеве на все сбережения+кредиты, потому что она недооценена. Почему вы этого не делаете?

К примеру, я именно это и делаю.
Пока результатом не разочарован. По мере достройки объекты ожидаемо подорожали, аренда превосходит ожидания. Два года назад я исходил из аренды однушки с эконом ремонтом на правом берегу возле метро в 6, сейчас вполне реальной выглядит цифра 10.
Тенденции на восстановление доходов и экономики, которые намечались 2 года назад, сейчас видны невооруженным глазом.



Влад, я вас уважаю за то что вы всегда обоснованно пишите и ваши поступки отвечают вашим убеждениям.

Никто не знает будущего наверняка, поэтому нормально иметь разные мнения.

Вон твитер президента говорит о том, что реформы идут как никогда и нужно снять черные очки.

Может и так, хз.

У меня например сейчас явно положительных ожиданий на 19-20 годы нет.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:54

  airmax78 написав:
  Егор написав:
Золотые слова - неистово плюсую. Зачем повторять ошибки совка с их физиками-ядерщиками. И зачем они вообще в каждой стране? Тратить бюджетные деньги вместо ремонта дорог? Достаточно, чтобы они были в одной стране, там где проводят серьезные исследования. Каждый должен заниматься своим делом.

Если бы китайчеги так рассуждали, то всей страной продолжали бы клеить кроссовки для Adidas за миску риса.


Да, пример коммунистического Китая впечатляет. Уверен, что вскоре, когда будут устранены все помехи в виде оккупационно-совкового технологического наследия и уже никто не будет мешать нации, Украина превратится в лидера Европы с передовой наукой, авиастроением, ракетостроением, машиностроением, а также кучей национальных физиков-ядерщиков.

Ктати, пользуясь айфоном и кроссовками Адидас, ты спонсируешь запрещенный в Украине коммунизм.:)
Егор
 
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