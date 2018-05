Додано: Нед 20 тра, 2018 13:52

airmax78 написав: kingkongovets написав: Оранжевый-хит сезона написав: 1. правильный химик в США это 20 000 в месяц

2. на двушку в украине даже приличное авто покупается раз в 10 лет и то с трудом

"You know the business and I know the Chemistry"(c)

специально отрыл для вас его пост в фб на эту тему, там почему то репост и копирование линка закрыты, поэтому просто вот:



"Кстати, задали в очередной раз вопрос: "Почему ты такой нищеброд? Мог бы уже заработать себе на крутую тачку, а катаешься на велосипеде?"

Вопрос не так прост, как может показаться. Как, кстати и ответ на него.

Абстрагируясь от очевидного ответа, что "велосипед - это удовольствие от жизни, а не средство передвижения", я расскажу еще одну историю.

Мой отец был хорошим предпринимателем. Прямо очень. Мог быстро заработать деньги из воздуха и так же быстро все просрать. Он постоянно участвовал в каких-то рисковых штуках, регулярно поднимая на этом заметные суммы денег.

Когда мне было 14, он решил сыграть чуть крупнее. Когда мне было 15, его отравили, предварительно оформив на него кредит с кучей цифр в сумме, а двух партнеров по бизнесу расстреляли. Одного дома на глазах у семьи, второго в ресторане.

Примерно, начиная с 17 лет мне регулярно поступали предложения "срубить бабла по-быстрому". От варки амфетаминов, до массовой контрабанды всякого нелегального через границу. Эти предложения, конечно, учитывали мою профпригодность

Если бы я ответил на 10% из них, скорее всего был бы сейчас богатым, но мертвым. Или за решеткой. В какой-то момент я избрал путь 100% честного, хоть и медленного изъятия денег у населения. И пока ни разу не усомнился в своем выборе.

А вы перевезли бы пакет с коксом через границу за деньги?"



