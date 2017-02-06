kingkongovets написав:
двушку он зарабатывал сразу после института, хотя он и во время учебы уже подрабатывал, читай внимательнее, нострадамус ты наш полуношный
"You know the business and I know the Chemistry"(c)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:19
"You know the business and I know the Chemistry"(c)
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...тому, що тут оренда більше %% приносить і "вступний поріг" нищий!(слова Трібеки)
....подейкують, що можливо, перед виборами "завершать" війну...... - ото там(та й, напевно, не тільки там) ціни на нерухомість змінять своє русло......
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:27
Во-первых я сейчас недвижимость не скупаю, смысла сейчас не вижу. И советую всем как минимум не покупать, как максимум -продавать.
Во-вторых, какую я лапшу вешаю? Про миллионы гастриков? Про ВВП на уровне 60% от 2013 года? Про зарплаты баристы?
В-третьих, я постоянно подумываю над тем что-бы сдрыснуть, но у меня ситуация не такая что-бы ехать на клубнику в Польшу.
Я активно вентилирую вопрос Мальдив с Мальвинами, либо другие сладкие варианты, но они за день не делаются, пока готовлю почву.
Если вы считаете что в стране высокие зарплаты и все хорошо - то логично что вам нужно скупать недвижимость в Киеве на все сбережения+кредиты, потому что она недооценена. Почему вы этого не делаете?
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К примеру, я именно это и делаю.
Пока результатом не разочарован. По мере достройки объекты ожидаемо подорожали, аренда превосходит ожидания. Два года назад я исходил из аренды однушки с эконом ремонтом на правом берегу возле метро в 6, сейчас вполне реальной выглядит цифра 10.
Тенденции на восстановление доходов и экономики, которые намечались 2 года назад, сейчас видны невооруженным глазом.
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:42
При сегодняшнем уровне доходов у определенной, не очень широкой категории населения (типа IT, крупных госчиновников, и, конечно, барист и официантов в ресторанах Димы Борисова) я бы сказал, что отдельные сегменты недвиги имеют потенциал к росту. Например, ТТ или Тетрис 2 па2 куе за метр (если там такое есть еще) - вполне могут отрасти. В других сегментах многое зависит от кредитования - появится гривневая ипотека под, хотя бы, 12% годовых - начнут брать активнее, начнется рост цен. Но большой вопрос, конечно, когда появится гривневая ипотека под 12% годовых при учетной в 17% годовых.
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:52
специально отрыл для вас его пост в фб на эту тему, там почему то репост и копирование линка закрыты, поэтому просто вот:
"Кстати, задали в очередной раз вопрос: "Почему ты такой нищеброд? Мог бы уже заработать себе на крутую тачку, а катаешься на велосипеде?"
Вопрос не так прост, как может показаться. Как, кстати и ответ на него.
Абстрагируясь от очевидного ответа, что "велосипед - это удовольствие от жизни, а не средство передвижения", я расскажу еще одну историю.
Мой отец был хорошим предпринимателем. Прямо очень. Мог быстро заработать деньги из воздуха и так же быстро все просрать. Он постоянно участвовал в каких-то рисковых штуках, регулярно поднимая на этом заметные суммы денег.
Когда мне было 14, он решил сыграть чуть крупнее. Когда мне было 15, его отравили, предварительно оформив на него кредит с кучей цифр в сумме, а двух партнеров по бизнесу расстреляли. Одного дома на глазах у семьи, второго в ресторане.
Примерно, начиная с 17 лет мне регулярно поступали предложения "срубить бабла по-быстрому". От варки амфетаминов, до массовой контрабанды всякого нелегального через границу. Эти предложения, конечно, учитывали мою профпригодность
Если бы я ответил на 10% из них, скорее всего был бы сейчас богатым, но мертвым. Или за решеткой. В какой-то момент я избрал путь 100% честного, хоть и медленного изъятия денег у населения. И пока ни разу не усомнился в своем выборе.
А вы перевезли бы пакет с коксом через границу за деньги?"
зы: про "нищеброда" он канешна лукавит - великов у него много и каждый гораздо дороже чем тот, на который вы полгода решиться не могли, да и машина есть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:53
Влад, я вас уважаю за то что вы всегда обоснованно пишите и ваши поступки отвечают вашим убеждениям.
Никто не знает будущего наверняка, поэтому нормально иметь разные мнения.
Вон твитер президента говорит о том, что реформы идут как никогда и нужно снять черные очки.
Может и так, хз.
У меня например сейчас явно положительных ожиданий на 19-20 годы нет.
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:54
Да, пример коммунистического Китая впечатляет. Уверен, что вскоре, когда будут устранены все помехи в виде оккупационно-совкового технологического наследия и уже никто не будет мешать нации, Украина превратится в лидера Европы с передовой наукой, авиастроением, ракетостроением, машиностроением, а также кучей национальных физиков-ядерщиков.
Ктати, пользуясь айфоном и кроссовками Адидас, ты спонсируешь запрещенный в Украине коммунизм.
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:58
вот еще один смахивающий на ольгинского бота персонаж, под ником мах это ж вы писали?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 20 тра, 2018 14:12
Какой это, интересно, у химика может быть
Или он не по специальности работает?
Я на еще один велик полгода решиться не мог не из-за цены, а из-за того, что понимал, что в квартире появится еще один памятник деньгам. Как, к сожалению, и получилось.
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