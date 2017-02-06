Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:В какой-то момент я избрал путь 100% честного, хоть и медленного изъятия денег у населения. И пока ни разу не усомнился в своем выборе. А вы перевезли бы пакет с коксом через границу за деньги?"
зы: про "нищеброда" он канешна лукавит - великов у него много и каждый гораздо дороже чем тот, на который вы полгода решиться не могли, да и машина есть
Какой это, интересно, у химика может быть
путь 100% честного, хоть и медленного изъятия денег у населения
Или он не по специальности работает? Я на еще один велик полгода решиться не мог не из-за цены, а из-за того, что понимал, что в квартире появится еще один памятник деньгам. Как, к сожалению, и получилось.
этот путь - работа по специальности у него есть еще один источник дохода - он бывший прорайдер и сейчас активно тренирует, консультирует, выступает с лекциями и организует зимние спортивные велокэмпы на кипре
зы: я вам по моему писал шо мода на шоссеры немного не учитывает наши реальности, но вы как всегда не послушали)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Tribeca написав:Если вы считаете что в стране высокие зарплаты и все хорошо - то логично что вам нужно скупать недвижимость в Киеве на все сбережения+кредиты, потому что она недооценена. Почему вы этого не делаете?
К примеру, я именно это и делаю. Пока результатом не разочарован. По мере достройки объекты ожидаемо подорожали, аренда превосходит ожидания. Два года назад я исходил из аренды однушки с эконом ремонтом на правом берегу возле метро в 6, сейчас вполне реальной выглядит цифра 10. Тенденции на восстановление доходов и экономики, которые намечались 2 года назад, сейчас видны невооруженным глазом.
пока "невооружённым взглядом" видно только то что Аркада затягивает сроки сдачи вашей инвестиции! до аренды вам "як до неба рачки", теоретик вы наш если бы вы положили депо в гривне, то уже заработали бы больше. инвештырь
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KIM написав:Натаха правильно пишет? А чего ж она до сих пор не сдрыснула отсюда, как трындит об этом каждый день? А наоборот, недвигу скупает типа. Я не удивлюсь, если это Ольгинской бот, который успешно вешает лапшу на уши доверчивым баранам.
Во-первых я сейчас недвижимость не скупаю, смысла сейчас не вижу. И советую всем как минимум не покупать, как максимум -продавать.
Я активно вентилирую вопрос Мальдив с Мальвинами, либо другие сладкие варианты, но они за день не делаются, пока готовлю почву.
Если вы считаете что в стране высокие зарплаты и все хорошо - то логично что вам нужно скупать недвижимость в Киеве на все сбережения+кредиты, потому что она недооценена. Почему вы этого не делаете?
Советуешь не покупать, но покупаешь. Советуешь продавать, но не продаешь. А думаешь рубить бабла на аренде в стране, где по твоим же словам полный пи**. Имеешь по меньшей мере сотню штук баксов в недвиге плюс виртуальное МБА, то есть вполне солидные бабки, достаточные для переезда в тот самый мордор, где молочные реки и кисельные берега, но продолжаешь сидеть в ужасной нищей Ураине. Да уж, по раздвоению личности ты дашь огромную фору местным ыкспердам
А ещё ты, с одной стороны, не можешь определиться с собственным полом, что уже диагноз, а с другой стороны несёшь какую-то лютую сексуально-озабоченную пургу, на которую способны только прыщавые подростки. Пол видать не тот попался, опыта нет? Проконсультируйся лучше у соседнего компа, там даже денег не нужно будет платить, натурой отдашь.
А почему я не покупаю недвиге? Так я же не виртуальный миллионер, как некоторые.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
airmax78 написав:Какой это, интересно, у химика может быть
путь 100% честного, хоть и медленного изъятия денег у населения
Или он не по специальности работает? Я на еще один велик полгода решиться не мог не из-за цены, а из-за того, что понимал, что в квартире появится еще один памятник деньгам. Как, к сожалению, и получилось.
этот путь - работа по специальности у него есть еще один источник дохода - он бывший прорайдер и сейчас активно тренирует, консультирует, выступает с лекциями и организует зимние спортивные велокэмпы на кипре
зы: я вам по моему писал шо мода на шоссеры немного не учитывает наши реальности, но вы как всегда не послушали)
Ну ниче - он стоит в станке, кросавчег. Можно крутить педали круглый год в любую погоду не рискуя жизнью, но я, просто, ленивый. Зато уже успел поменять моноколесо. Вот это мне нравится - идеальный транспорт для ленивых.
Tribeca написав:Если вы считаете что в стране высокие зарплаты и все хорошо - то логично что вам нужно скупать недвижимость в Киеве на все сбережения+кредиты, потому что она недооценена. Почему вы этого не делаете?
К примеру, я именно это и делаю. Пока результатом не разочарован. По мере достройки объекты ожидаемо подорожали, аренда превосходит ожидания. Два года назад я исходил из аренды однушки с эконом ремонтом на правом берегу возле метро в 6, сейчас вполне реальной выглядит цифра 10. Тенденции на восстановление доходов и экономики, которые намечались 2 года назад, сейчас видны невооруженным глазом.
пока "невооружённым взглядом" видно только то что Аркада затягивает сроки сдачи вашей инвестиции! до аренды вам "як до неба рачки", теоретик вы наш если бы вы положили депо в гривне, то уже заработали бы больше. инвештырь
Когда я открыл депо в гривне, когда это еще не было мейнстримом, на меня смотрели как на сумашедшего.
По поводу того, что гривнедепо принесло больше, давайте считать. Сейчас, через 2 года, я могу откупить то же самое на 30% в долларах дороже, чем купил. Гривнедепо 1,2*1,15 минус налоги даст +40% за два года, но так как я покупал в рассрочку, то вкладывал не все деньги сразу, что позволило крутить их на гривнедепо, играть в валютные спекуляции, использовать в бизнесе. Наверное то на то и выходит, но гривнедепо тогда выглядело значительно более рискованным вариантом. Вы сами прогнозировали курс 30+ к концу 16-ого года. Двушка, купленная в кредит под 10% в гривне, тоже оказалась хорошим вариантом. Вложил копейки, а сэкономленные деньги приносили явно больше 10%. По поводу задержек, если бы их не было, то эта инвестиция была бы бутербродом с черной икрой, а так с красной. Всепропальщики и держатели валютных депо в Ощаде явно в проигрыше.
KIM написав:Имеешь по меньшей мере сотню штук баксов в недвиге плюс виртуальное МБА, то есть вполне солидные бабки, достаточные для переезда в тот самый мордор, где молочные реки и кисельные берега, но продолжаешь сидеть в ужасной нищей Ураине.
Пусть пост адресуется не мне, но укажу на один момент. Сотня штук это только тут "вполне солидные бабки" и то они не дают достаточного пассивного дохода чтобы вести праздный образ жизни на достаточном уровене - обновлять машину, ездить отдыхать, не смотреть на ценнике в супермаркете. Там (в Европе, Америке и, даже, Мордоре) это "копейки". Купить квартиру (может даже в кредит), машину, положить в банк на черный день под минимальный процент и идти вкалывать с утра до вечера. Люди с деньгами едут из богатых стран в бедные, а не наоборот.