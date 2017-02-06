Додано: Нед 20 тра, 2018 14:59

Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав: Tribeca написав: Если вы считаете что в стране высокие зарплаты и все хорошо - то логично что вам нужно скупать недвижимость в Киеве на все сбережения+кредиты, потому что она недооценена. Почему вы этого не делаете? Если вы считаете что в стране высокие зарплаты и все хорошо - то логично что вам нужно скупать недвижимость в Киеве на все сбережения+кредиты, потому что она недооценена. Почему вы этого не делаете?

К примеру, я именно это и делаю.

Пока результатом не разочарован. По мере достройки объекты ожидаемо подорожали, аренда превосходит ожидания. Два года назад я исходил из аренды однушки с эконом ремонтом на правом берегу возле метро в 6, сейчас вполне реальной выглядит цифра 10.

Тенденции на восстановление доходов и экономики, которые намечались 2 года назад, сейчас видны невооруженным глазом. К примеру, я именно это и делаю.Пока результатом не разочарован. По мере достройки объекты ожидаемо подорожали, аренда превосходит ожидания. Два года назад я исходил из аренды однушки с эконом ремонтом на правом берегу возле метро в 6, сейчас вполне реальной выглядит цифра 10.Тенденции на восстановление доходов и экономики, которые намечались 2 года назад, сейчас видны невооруженным глазом.

пока "невооружённым взглядом" видно только то что Аркада затягивает сроки сдачи вашей инвестиции! до аренды вам "як до неба рачки", теоретик вы наш

если бы вы положили депо в гривне, то уже заработали бы больше.

инвештырь пока "невооружённым взглядом" видно только то что Аркада затягивает сроки сдачи вашей инвестиции! до аренды вам "як до неба рачки", теоретик вы нашесли бы вы положили депо в гривне, то уже заработали бы больше.инвештырь

Когда я открыл депо в гривне, когда это еще не было мейнстримом, на меня смотрели как на сумашедшего.По поводу того, что гривнедепо принесло больше, давайте считать. Сейчас, через 2 года, я могу откупить то же самое на 30% в долларах дороже, чем купил. Гривнедепо 1,2*1,15 минус налоги даст +40% за два года, но так как я покупал в рассрочку, то вкладывал не все деньги сразу, что позволило крутить их на гривнедепо, играть в валютные спекуляции, использовать в бизнесе.Наверное то на то и выходит, но гривнедепо тогда выглядело значительно более рискованным вариантом. Вы сами прогнозировали курс 30+ к концу 16-ого года.Двушка, купленная в кредит под 10% в гривне, тоже оказалась хорошим вариантом. Вложил копейки, а сэкономленные деньги приносили явно больше 10%.По поводу задержек, если бы их не было, то эта инвестиция была бы бутербродом с черной икрой, а так с красной. Всепропальщики и держатели валютных депо в Ощаде явно в проигрыше.