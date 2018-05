Додано: Нед 20 тра, 2018 14:16

airmax78 написав: kingkongovets написав: В какой-то момент я избрал путь 100% честного, хоть и медленного изъятия денег у населения. И пока ни разу не усомнился в своем выборе.

А вы перевезли бы пакет с коксом через границу за деньги?"



Какой это, интересно, у химика может быть путь 100% честного, хоть и медленного изъятия денег у населения Или он не по специальности работает?

Я на еще один велик полгода решиться не мог не из-за цены, а из-за того, что понимал, что в квартире появится еще один памятник деньгам. Как, к сожалению, и получилось. Какой это, интересно, у химика может бытьИли он не по специальности работает?Я на еще один велик полгода решиться не мог не из-за цены, а из-за того, что понимал, что в квартире появится еще один памятник деньгам. Как, к сожалению, и получилось.



этот путь - работа по специальности

у него есть еще один источник дохода - он бывший прорайдер и сейчас активно тренирует, консультирует, выступает с лекциями и организует зимние спортивные велокэмпы на кипре



зы: я вам по моему писал шо мода на шоссеры немного не учитывает наши реальности, но вы как всегда не послушали) этот путь - работа по специальностиу него есть еще один источник дохода - он бывший прорайдер и сейчас активно тренирует, консультирует, выступает с лекциями и организует зимние спортивные велокэмпы на кипрезы: я вам по моему писал шо мода на шоссеры немного не учитывает наши реальности, но вы как всегда не послушали)

