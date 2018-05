Додано: Нед 20 тра, 2018 15:19

antonivs3 написав: kingkongovets написав: Tribeca написав: Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.

Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.



принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание

Насколько я знаю, все владельцы НЖФ плотят налоги, потому что неуплата чревата, в отличие от 95%% квартир, которые пока что в принципе неинтересны ДПА, а не потому, что имеют повышенное содержание сознательности в организме Насколько я знаю, все владельцы НЖФ плотят налоги, потому что неуплата чревата, в отличие от 95%% квартир, которые пока что в принципе неинтересны ДПА, а не потому, что имеют повышенное содержание сознательности в организме



знаете вы на самом деле немного, но не об этом речь - как это отменяет тот факт, шо принципиальная неуплата налогов является кражей из бюджета? знаете вы на самом деле немного, но не об этом речь - как это отменяет тот факт, шо принципиальная неуплата налогов является кражей из бюджета?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.