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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 тра, 2018 15:10
kingkongovets написав: Tribeca написав:
Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.
принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание
Насколько я знаю, все владельцы НЖФ плотят налоги, потому что неуплата чревата, в отличие от 95%% квартир, которые пока что в принципе неинтересны ДПА, а не потому, что имеют повышенное содержание сознательности в организме
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Нед 20 тра, 2018 15:15
kingkongovets написав: Tribeca написав:
Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.
принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание
Это точно не ко мне - у меня все в слепом трасте, как у лучших людей страны
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Додано: Нед 20 тра, 2018 15:19
antonivs3 написав: kingkongovets написав: Tribeca написав:
Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.
принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание
Насколько я знаю, все владельцы НЖФ плотят налоги, потому что неуплата чревата, в отличие от 95%% квартир, которые пока что в принципе неинтересны ДПА, а не потому, что имеют повышенное содержание сознательности в организме
знаете вы на самом деле немного, но не об этом речь - как это отменяет тот факт, шо принципиальная неуплата налогов является кражей из бюджета?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 20 тра, 2018 15:20
Vlad442 написав: KIM написав:
Имеешь по меньшей мере сотню штук баксов в недвиге плюс виртуальное МБА, то есть вполне солидные бабки, достаточные для переезда в тот самый мордор, где молочные реки и кисельные берега, но продолжаешь сидеть в ужасной нищей Ураине.
Пусть пост адресуется не мне, но укажу на один момент.
Сотня штук это только тут "вполне солидные бабки" и то они не дают достаточного пассивного дохода чтобы вести праздный образ жизни на достаточном уровене - обновлять машину, ездить отдыхать, не смотреть на ценнике в супермаркете.
Там (в Европе, Америке и, даже, Мордоре) это "копейки". Купить квартиру (может даже в кредит), машину, положить в банк на черный день под минимальный процент и идти вкалывать с утра до вечера.
Люди с деньгами едут из богатых стран в бедные, а не наоборот.
Для переезда из кромешного ада к молочным рекам это огромные деньги. Сирийцы не дадут соврать.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 15:21
Tribeca написав: kingkongovets написав: Tribeca написав:
Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.
принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание
Это точно не ко мне - у меня все в слепом трасте, как у лучших людей страны
нене, это точно к вам - я говорю о ваших сверхдоходах от лендлордизма)
вы записывайте когда трындите, а то постоянно палитесь на мелочах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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