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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1138113911401141

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 857
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
16%
133
Всього голосів : 857
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:10

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.


принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание

Насколько я знаю, все владельцы НЖФ плотят налоги, потому что неуплата чревата, в отличие от 95%% квартир, которые пока что в принципе неинтересны ДПА, а не потому, что имеют повышенное содержание сознательности в организме
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:15

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.


принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание



Это точно не ко мне - у меня все в слепом трасте, как у лучших людей страны
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:19

  antonivs3 написав:
  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.


принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание

Насколько я знаю, все владельцы НЖФ плотят налоги, потому что неуплата чревата, в отличие от 95%% квартир, которые пока что в принципе неинтересны ДПА, а не потому, что имеют повышенное содержание сознательности в организме


знаете вы на самом деле немного, но не об этом речь - как это отменяет тот факт, шо принципиальная неуплата налогов является кражей из бюджета?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:20

  Vlad442 написав:
  KIM написав:Имеешь по меньшей мере сотню штук баксов в недвиге плюс виртуальное МБА, то есть вполне солидные бабки, достаточные для переезда в тот самый мордор, где молочные реки и кисельные берега, но продолжаешь сидеть в ужасной нищей Ураине.

Пусть пост адресуется не мне, но укажу на один момент.
Сотня штук это только тут "вполне солидные бабки" и то они не дают достаточного пассивного дохода чтобы вести праздный образ жизни на достаточном уровене - обновлять машину, ездить отдыхать, не смотреть на ценнике в супермаркете.
Там (в Европе, Америке и, даже, Мордоре) это "копейки". Купить квартиру (может даже в кредит), машину, положить в банк на черный день под минимальный процент и идти вкалывать с утра до вечера.
Люди с деньгами едут из богатых стран в бедные, а не наоборот.

Для переезда из кромешного ада к молочным рекам это огромные деньги. Сирийцы не дадут соврать.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:21

  Tribeca написав:
  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.


принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание



Это точно не ко мне - у меня все в слепом трасте, как у лучших людей страны


нене, это точно к вам - я говорю о ваших сверхдоходах от лендлордизма)
вы записывайте когда трындите, а то постоянно палитесь на мелочах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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  #<1 ... 1138113911401141
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