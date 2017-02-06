Додано: Нед 20 тра, 2018 15:32

kingkongovets написав: знаете вы на самом деле немного, но не об этом речь - как это отменяет тот факт, шо принципиальная неуплата налогов является кражей из бюджета? знаете вы на самом деле немного, но не об этом речь - как это отменяет тот факт, шо принципиальная неуплата налогов является кражей из бюджета?

В 90-ые я видел картину, когда стоит магазин в котором продается водка. Заводская с налогами и акцизами. А рядом лоток продает паленку в два раза дешевле под крышей местного участкового, который, конечно, делится с более высокими шишками.Так что тут все не так просто. В случае налогов есть две стороны - одна платит, другая получает. Очевидно, что вторая сторона должна обеспечить некоторые сервисы. Равные условия для всех. Хлопнуть недобросовестных конкурентов, которые получают преимущества за счет того, что не платят налоги. Иначе я, честный налогоплательщик, разорюсь на своей честности. Крышу - защиту моего бизнеса, прав собственности, иначе мне нужно будет платить тем, кто может мне ее обеспечить, чтобы выжить.Любой бизнесмен будет вести себя так, как ведут себя все вокруг него и если он использует схемы уклонения как все, то может дело не только в его честности? Белой вороне трудно существовать среди черных.