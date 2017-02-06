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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 857
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
16%
133
Всього голосів : 857
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:10

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.


принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание

Насколько я знаю, все владельцы НЖФ плотят налоги, потому что неуплата чревата, в отличие от 95%% квартир, которые пока что в принципе неинтересны ДПА, а не потому, что имеют повышенное содержание сознательности в организме
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:15

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.


принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание



Это точно не ко мне - у меня все в слепом трасте, как у лучших людей страны
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:19

  antonivs3 написав:
  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.


принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание

Насколько я знаю, все владельцы НЖФ плотят налоги, потому что неуплата чревата, в отличие от 95%% квартир, которые пока что в принципе неинтересны ДПА, а не потому, что имеют повышенное содержание сознательности в организме


знаете вы на самом деле немного, но не об этом речь - как это отменяет тот факт, шо принципиальная неуплата налогов является кражей из бюджета?
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:20

  Vlad442 написав:
  KIM написав:Имеешь по меньшей мере сотню штук баксов в недвиге плюс виртуальное МБА, то есть вполне солидные бабки, достаточные для переезда в тот самый мордор, где молочные реки и кисельные берега, но продолжаешь сидеть в ужасной нищей Ураине.

Пусть пост адресуется не мне, но укажу на один момент.
Сотня штук это только тут "вполне солидные бабки" и то они не дают достаточного пассивного дохода чтобы вести праздный образ жизни на достаточном уровене - обновлять машину, ездить отдыхать, не смотреть на ценнике в супермаркете.
Там (в Европе, Америке и, даже, Мордоре) это "копейки". Купить квартиру (может даже в кредит), машину, положить в банк на черный день под минимальный процент и идти вкалывать с утра до вечера.
Люди с деньгами едут из богатых стран в бедные, а не наоборот.

Для переезда из кромешного ада к молочным рекам это огромные деньги. Сирийцы не дадут соврать.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:21

  Tribeca написав:
  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.


принципиальная неуплата налогов = паразитирование и обдирание



Это точно не ко мне - у меня все в слепом трасте, как у лучших людей страны


нене, это точно к вам - я говорю о ваших сверхдоходах от лендлордизма)
вы записывайте когда трындите, а то постоянно палитесь на мелочах
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:знаете вы на самом деле немного, но не об этом речь - как это отменяет тот факт, шо принципиальная неуплата налогов является кражей из бюджета?

В 90-ые я видел картину, когда стоит магазин в котором продается водка. Заводская с налогами и акцизами. А рядом лоток продает паленку в два раза дешевле под крышей местного участкового, который, конечно, делится с более высокими шишками.

Так что тут все не так просто. В случае налогов есть две стороны - одна платит, другая получает. Очевидно, что вторая сторона должна обеспечить некоторые сервисы. Равные условия для всех. Хлопнуть недобросовестных конкурентов, которые получают преимущества за счет того, что не платят налоги. Иначе я, честный налогоплательщик, разорюсь на своей честности. Крышу - защиту моего бизнеса, прав собственности, иначе мне нужно будет платить тем, кто может мне ее обеспечить, чтобы выжить.
Любой бизнесмен будет вести себя так, как ведут себя все вокруг него и если он использует схемы уклонения как все, то может дело не только в его честности? Белой вороне трудно существовать среди черных.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 20 тра, 2018 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:36

  kingkongovets написав:знаете вы на самом деле немного, но не об этом речь - как это отменяет тот факт, шо принципиальная неуплата налогов является кражей из бюджета?

Раз сдашься в налоговую с арендой квартиры и будешь всю жизнь ходить и доказывать, что ты не верблюд в случае простоя, или прекращения сдачи имущества. А вот нежилую сдать мимо налоговой тяжелее, возможно только минимизировать налоги разными путями.

Сейчас изучаю и пришёл к такому вот выводу
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:42

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:знаете вы на самом деле немного, но не об этом речь - как это отменяет тот факт, шо принципиальная неуплата налогов является кражей из бюджета?

В 90-ые я видел картину, когда стоит магазин в котором продается водка. Заводская с налогами и акцизами. А рядом лоток продает паленку в два раза дешевле под крышей местного участкового, который, конечно, делится с более высокими шишками.

Так что тут все не так просто. В случае налогов есть две стороны - одна платит, другая получает. Очевидно, что вторая сторона должна обеспечить некоторые сервисы. Равные условия для всех. Хлопнуть недобросовестных конкурентов, которые получают преимущества за счет того, что не платят налоги. Иначе я, честный налогоплательщик, разорюсь на своей честности. Крышу - защиту моего бизнеса, прав собственности, иначе мне нужно будет платить тем, кто может мне ее обеспечить, чтобы выжить.
Любой бизнесмен будет вести себя так, как ведут себя все вокруг него и если он использует схемы уклонения как все, то может дело не только в его честности?


странно слышать рассуждения подобного рода именно от вас, удивили прям
тут очень многие в силу своей ограниченности и примитивности мышления с издевкой отзываются о принципе "начни с себя", а все ведь очень просто - как только начинаешь платить все шо положено, сразу всякая хрень, наподобии того шо вы сейчас написали, вылетает из головы
платить налоги - обязательное и безусловное условие и основа функционирование цивилизованного государства и общества - это аксиома
не платить налоги и при этом предъявлять стране и власти какие то претензии абсурдно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Начни с себя - организуй слепой траст!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:51

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:знаете вы на самом деле немного, но не об этом речь - как это отменяет тот факт, шо принципиальная неуплата налогов является кражей из бюджета?

В 90-ые я видел картину, когда стоит магазин в котором продается водка. Заводская с налогами и акцизами. А рядом лоток продает паленку в два раза дешевле под крышей местного участкового, который, конечно, делится с более высокими шишками.

Так что тут все не так просто. В случае налогов есть две стороны - одна платит, другая получает. Очевидно, что вторая сторона должна обеспечить некоторые сервисы. Равные условия для всех. Хлопнуть недобросовестных конкурентов, которые получают преимущества за счет того, что не платят налоги. Иначе я, честный налогоплательщик, разорюсь на своей честности. Крышу - защиту моего бизнеса, прав собственности, иначе мне нужно будет платить тем, кто может мне ее обеспечить, чтобы выжить.
Любой бизнесмен будет вести себя так, как ведут себя все вокруг него и если он использует схемы уклонения как все, то может дело не только в его честности? Белой вороне трудно существовать среди черных.

Вы рассуждаете приблизительно так:
бандиты убивают и грабят потому, что хотят кушать, так почему мне нельзя также. Когда они перестанут беспредельничать и я стану честным.
Продажные полицейские, прокуроры, судьи и чиновники тоже оправдывают взятки маленькой зарплатой. Только вопрос, кто их заставляет работать за такую зарплату?
Я не знаю как в большем бизнесе, но в малом возможно честно заработать с уплатой налогов. Пока у нас налоги относительно не большие. А права сейчас можно отстаивать, просто нужно включать мозги и работать с хорошими юристами. При овоще было гораздо все печальней. Если ЧЕ, я оч. недолюбливаю Пороха, за него не голосовал.
Бизнесмен не должен быть президентом.
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