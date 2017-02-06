Налоги - это не дань от холопа помещику, а плата за гос. услуги и сервисы.
Если государство не обеспечивает даже соблюдение Конституции, даже гос. органами, - о какой оплате может идти речь?
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Додано: Нед 20 тра, 2018 15:53
Налоги - это не дань от холопа помещику, а плата за гос. услуги и сервисы.
Если государство не обеспечивает даже соблюдение Конституции, даже гос. органами, - о какой оплате может идти речь?
Всё IMHO
Додано: Нед 20 тра, 2018 15:54
Додано: Нед 20 тра, 2018 15:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это не претензии. Я привел пример черного лотка, который разоряет белый магазин. Если магазин не может выжить, точней государство за его налоги не может прикрыть этот лоток, то как ему начинать с себя? Закрыться? Или выставить у себя паленую водку в ту же цену, но под крышей не участкового, а налоговика?
В бизнесе невозможно долго быть белой вороной.
Приведу немного другую перспективу. Представьте, что бизнес это овцы, которые щиплют травку, а государство стрижет с них шерсть. У кого плохая шерсть, от того избавляются. Есть огороженное поле, где можно пастись, и есть дырка в заборе на соседнее поле, куда ходить нельзя, но там свежая трава в два раза выше и сочней. Чтобы туда не ходили овцы что нужно делать? Нужно взывать к их сознательности или заделать дырку?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 20 тра, 2018 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 тра, 2018 15:57
Меняйте коррумпированную власть через выборы.
Но когда не платят налоги, государство перестают существовать. Станет частью государства, где платят налоги.
Налоги, это вопрос суверенитета и независимости.
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пересмотреть доходность столицы мордора. Где то замкадные ибеня
продажа, практически сотка, с ремонтом будет сотка
аренда там же 30000
200 аренд где то за москвой без предъявы на эксклюзивность, ближе к центру 350-450 аернд будет обычным делом.
ПС
Знакомые арендуют в маленьком городке под Берлином 140 квадратов - 1000 евро без ничего, даже без кухни. Хозяин продавать отказвается)))
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:01
Наши помещики этого не понимают.
Все в слепые трасты оформляют.
Государству выгоднее выгнать из страны 6 млн человек гастриками, чем создать тут условия для их жизни и стричь с них налоги.
Это о многом говорит.
Кстати, К-ц, должны ли 6 млн гастриков платить налоги? Ваше мнение?
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:05
Предлагаю государству и чиновникам "начать с себя" - честно выполнять свою работу.
По результатам выполнения работы - будет начислена оплата
На данный момент я вижу негативный результат работы. Несколько примеров: каждый месяц население Украины уменьшается на небольшой райцентр (40-50тыс. чел), на заработках - уже от 6млн чел, и поток не иссякает.
Больше примеров писать не буду, их и так все знают (может кроме розового бункера в розовых очках - там всьо харашо)
У чиновников есть вся полнота власти. Пусть работают. "Начнут с себя"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 20 тра, 2018 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:05
да пофиг как именно вы рассуждаете, если у вас эта чушь на выходе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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