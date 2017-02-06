Додано: Нед 20 тра, 2018 15:57

kingkongovets написав: странно слышать рассуждения подобного рода именно от вас, удивили прям

тут очень многие в силу своей ограниченности и примитивности мышления с издевкой отзываются о принципе "начни с себя", а все ведь очень просто - как только начинаешь платить все шо положено, сразу всякая хрень, наподобии того шо вы сейчас написали, вылетает из головы

платить налоги - обязательное и безусловное условие и основа функционирование цивилизованного государства и общества - это аксиома

не платить налоги и при этом предъявлять стране и власти какие то претензии абсурдно странно слышать рассуждения подобного рода именно от вас, удивили прямтут очень многие в силу своей ограниченности и примитивности мышления с издевкой отзываются о принципе "начни с себя", а все ведь очень просто - как только начинаешь платить все шо положено, сразу всякая хрень, наподобии того шо вы сейчас написали, вылетает из головыплатить налоги - обязательное и безусловное условие и основа функционирование цивилизованного государства и общества - это аксиомане платить налоги и при этом предъявлять стране и власти какие то претензии абсурдно

Это не претензии. Я привел пример черного лотка, который разоряет белый магазин. Если магазин не может выжить, точней государство за его налоги не может прикрыть этот лоток, то как ему начинать с себя? Закрыться? Или выставить у себя паленую водку в ту же цену, но под крышей не участкового, а налоговика?В бизнесе невозможно долго быть белой вороной.Приведу немного другую перспективу. Представьте, что бизнес это овцы, которые щиплют травку, а государство стрижет с них шерсть. У кого плохая шерсть, от того избавляются. Есть огороженное поле, где можно пастись, и есть дырка в заборе на соседнее поле, куда ходить нельзя, но там свежая трава в два раза выше и сочней. Чтобы туда не ходили овцы что нужно делать? Нужно взывать к их сознательности или заделать дырку?