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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1140114111421143>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 857
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
16%
133
Всього голосів : 857
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:53

  kingkongovets написав:платить налоги - обязательное и безусловное условие и основа функционирование цивилизованного государства и общества - это аксиома

Налоги - это не дань от холопа помещику, а плата за гос. услуги и сервисы.
Если государство не обеспечивает даже соблюдение Конституции, даже гос. органами, - о какой оплате может идти речь?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:54

  kingkongovets написав:платить налоги - обязательное и безусловное условие и основа функционирование цивилизованного государства и общества - это аксиома
не платить налоги и при этом предъявлять стране и власти какие то претензии абсурдно

Совершенно верно.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:странно слышать рассуждения подобного рода именно от вас, удивили прям
тут очень многие в силу своей ограниченности и примитивности мышления с издевкой отзываются о принципе "начни с себя", а все ведь очень просто - как только начинаешь платить все шо положено, сразу всякая хрень, наподобии того шо вы сейчас написали, вылетает из головы
платить налоги - обязательное и безусловное условие и основа функционирование цивилизованного государства и общества - это аксиома
не платить налоги и при этом предъявлять стране и власти какие то претензии абсурдно

Это не претензии. Я привел пример черного лотка, который разоряет белый магазин. Если магазин не может выжить, точней государство за его налоги не может прикрыть этот лоток, то как ему начинать с себя? Закрыться? Или выставить у себя паленую водку в ту же цену, но под крышей не участкового, а налоговика?
В бизнесе невозможно долго быть белой вороной.

Приведу немного другую перспективу. Представьте, что бизнес это овцы, которые щиплют травку, а государство стрижет с них шерсть. У кого плохая шерсть, от того избавляются. Есть огороженное поле, где можно пастись, и есть дырка в заборе на соседнее поле, куда ходить нельзя, но там свежая трава в два раза выше и сочней. Чтобы туда не ходили овцы что нужно делать? Нужно взывать к их сознательности или заделать дырку?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 20 тра, 2018 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:57

  Вкладчик1234 написав:
  kingkongovets написав:платить налоги - обязательное и безусловное условие и основа функционирование цивилизованного государства и общества - это аксиома

Налоги - это не дань от холопа помещику, а плата за гос. услуги и сервисы.
Если государство не обеспечивает даже соблюдение Конституции, даже гос. органами, - о какой оплате может идти речь?

Меняйте коррумпированную власть через выборы.
Но когда не платят налоги, государство перестают существовать. Станет частью государства, где платят налоги.
Налоги, это вопрос суверенитета и независимости.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пересмотреть доходность столицы мордора. Где то замкадные ибеня
продажа, практически сотка, с ремонтом будет сотка
https://kotelniki.cian.ru/sale/flat/170069537/
аренда там же 30000
https://kotelniki.cian.ru/rent/flat/184150368/

200 аренд где то за москвой без предъявы на эксклюзивность, ближе к центру 350-450 аернд будет обычным делом.

ПС
Знакомые арендуют в маленьком городке под Берлином 140 квадратов - 1000 евро без ничего, даже без кухни. Хозяин продавать отказвается)))
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:01

  Вкладчик1234 написав:
  kingkongovets написав:платить налоги - обязательное и безусловное условие и основа функционирование цивилизованного государства и общества - это аксиома

Налоги - это не дань от холопа помещику, а плата за гос. услуги и сервисы.
Если государство не обеспечивает даже соблюдение Конституции, даже гос. органами, - о какой оплате может идти речь?



Наши помещики этого не понимают.

Все в слепые трасты оформляют.

Государству выгоднее выгнать из страны 6 млн человек гастриками, чем создать тут условия для их жизни и стричь с них налоги.

Это о многом говорит.

Кстати, К-ц, должны ли 6 млн гастриков платить налоги? Ваше мнение?
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Вы рассуждаете приблизительно так:
бандиты убивают и грабят потому, что хотят кушать, так почему мне нельзя также. Когда они перестанут беспредельничать и я стану честным.

Нет, я рассуждаю не так.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:05

  reus написав:Меняйте коррумпированную власть через выборы.
Но когда не платят налоги, государство перестают существовать. Станет частью государства, где платят налоги.
Налоги, это вопрос суверенитета и независимости.

Предлагаю государству и чиновникам "начать с себя" - честно выполнять свою работу.
По результатам выполнения работы - будет начислена оплата :-)

На данный момент я вижу негативный результат работы. Несколько примеров: каждый месяц население Украины уменьшается на небольшой райцентр (40-50тыс. чел), на заработках - уже от 6млн чел, и поток не иссякает.
Больше примеров писать не буду, их и так все знают (может кроме розового бункера в розовых очках - там всьо харашо)

У чиновников есть вся полнота власти. Пусть работают. "Начнут с себя"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 20 тра, 2018 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:05

  Vlad442 написав:
  reus написав:Вы рассуждаете приблизительно так:
бандиты убивают и грабят потому, что хотят кушать, так почему мне нельзя также. Когда они перестанут беспредельничать и я стану честным.

Нет, я рассуждаю не так.


да пофиг как именно вы рассуждаете, если у вас эта чушь на выходе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:да пофиг как именно вы рассуждаете, если у вас эта чушь на выходе

Может это вы ничего не поняли в моих рассуждениях?
Vlad442
 
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