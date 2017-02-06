я понял шо вы оправдываете неуплату налогов - этого достаточно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:10
я понял шо вы оправдываете неуплату налогов - этого достаточно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:13
... а иначе -?
вот это и называется "начни с себя"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:19
... или ни для кого.
Собирать налоги это задача государства, а не добровольная партизанщина отдельных граждан.
Вы, видимо, работаете в слабоконкурентном бизнесе и не понимаете, что бывают области, где конкуренты могут тебя съесть за счет более низких издержек за счет оптимизации налогов.
В общем теоретик.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 20 тра, 2018 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
....сьогодні Влад з Трібекою досить правильні речі пишуть!(невже, в метро, чи на маршрутці проїхались, і стали "ближче до народу"?)))
...раджу це всім зробити, - проїхатись декілька разів..... поспілкуватись/послухати пересічних...... - реальність набагато відрізняється, ніж тут на форумах.......
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:25
ну ты бы то не гавкал, кто вопил "па33 вот вот"? депо в гривне доходнее потому, что намного рискованее. чудес не бывает. задним числом все до**я умные.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:28
Vlad442
основы украинского бизнеса я постиг еще более четверти века назад, не стоит мне на пальцах объяснять то, шо я давно могу преподавать)
платить налоги - это безоговорочная обязанность гражданина, точка
но можно канешна и не платить - каждый сам выбирает свой путь - но при этом надо быть готовым к ответственности за это, но не это главное - нельзя требовать от государства, в котором ты работаешь не платя налогов, быть сильным и цивилизованным
странно шо вы, умеющий так длинно и витиевато рассуждать о вполне простых вещах, этого не понимаете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 20 тра, 2018 16:40
Безусловный доход должен быть обязательным для всех.
Мир принадлежит всем и каждому в равной степени. А если какие-то ур** хотят устанавливать свои границы, законы и порядки, распоряжаться всеми ресурсами, ограничивать права и свободы, то пусть платят за это.
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 20 тра, 2018 16:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 16:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К-ц, вы не ответили. Должны ли 6 млн гастриков платить тут налоги?
И почему украинцы резко становятся сознательными за границей, платят все налоги, а в Украине не всегда так?
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