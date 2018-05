Додано: Нед 20 тра, 2018 16:10

Vlad442 написав: kingkongovets написав: да пофиг как именно вы рассуждаете, если у вас эта чушь на выходе да пофиг как именно вы рассуждаете, если у вас эта чушь на выходе

Может это вы ничего не поняли в моих рассуждениях? Может это вы ничего не поняли в моих рассуждениях?



я понял шо вы оправдываете неуплату налогов - этого достаточно я понял шо вы оправдываете неуплату налогов - этого достаточно

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.