RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1140114111421143

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 857
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
16%
133
Всього голосів : 857
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:10

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:да пофиг как именно вы рассуждаете, если у вас эта чушь на выходе

Может это вы ничего не поняли в моих рассуждениях?


я понял шо вы оправдываете неуплату налогов - этого достаточно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3576
З нами з: 05.06.16
Подякував: 192 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я понял шо вы оправдываете неуплату налогов - этого достаточно

Нет, я считаю, что налоги должны быть обязательны для всех.
Vlad442
 
Повідомлень: 4229
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:13

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:я понял шо вы оправдываете неуплату налогов - этого достаточно

Нет, я считаю, что налоги должны быть обязательны для всех.


... а иначе -?
вот это и называется "начни с себя"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3576
З нами з: 05.06.16
Подякував: 192 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:19

  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:я понял шо вы оправдываете неуплату налогов - этого достаточно

Нет, я считаю, что налоги должны быть обязательны для всех.


... а иначе -?
вот это и называется "начни с себя"

... или ни для кого.
Собирать налоги это задача государства, а не добровольная партизанщина отдельных граждан.

Вы, видимо, работаете в слабоконкурентном бизнесе и не понимаете, что бывают области, где конкуренты могут тебя съесть за счет более низких издержек за счет оптимизации налогов.

В общем теоретик.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 20 тра, 2018 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
Повідомлень: 4229
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....сьогодні Влад з Трібекою досить правильні речі пишуть!(невже, в метро, чи на маршрутці проїхались, і стали "ближче до народу"?)))

...раджу це всім зробити, - проїхатись декілька разів..... поспілкуватись/послухати пересічних...... - реальність набагато відрізняється, ніж тут на форумах.......
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4045
З нами з: 19.10.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:25

  Оранжевый-хит сезона написав:теоретик вы наш
если бы вы положили депо в гривне, то уже заработали бы больше.
инвештырь


ну ты бы то не гавкал, кто вопил "па33 вот вот"? депо в гривне доходнее потому, что намного рискованее. чудес не бывает. задним числом все до**я умные.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3055
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 917 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:28

Vlad442
основы украинского бизнеса я постиг еще более четверти века назад, не стоит мне на пальцах объяснять то, шо я давно могу преподавать)
платить налоги - это безоговорочная обязанность гражданина, точка
но можно канешна и не платить - каждый сам выбирает свой путь - но при этом надо быть готовым к ответственности за это, но не это главное - нельзя требовать от государства, в котором ты работаешь не платя налогов, быть сильным и цивилизованным
странно шо вы, умеющий так длинно и витиевато рассуждать о вполне простых вещах, этого не понимаете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3576
З нами з: 05.06.16
Подякував: 192 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:40

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:я понял шо вы оправдываете неуплату налогов - этого достаточно

Нет, я считаю, что налоги должны быть обязательны для всех.

Безусловный доход должен быть обязательным для всех.
Мир принадлежит всем и каждому в равной степени. А если какие-то ур** хотят устанавливать свои границы, законы и порядки, распоряжаться всеми ресурсами, ограничивать права и свободы, то пусть платят за это.
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 20 тра, 2018 16:50, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3215
З нами з: 22.08.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К-ц, вы не ответили. Должны ли 6 млн гастриков платить тут налоги?

И почему украинцы резко становятся сознательными за границей, платят все налоги, а в Украине не всегда так?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3206
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1140114111421143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Эгоист і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1072, 1073, 1074
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10732 1949215
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 16:45
Vlad442
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83744
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23413
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4876)
20.05.2018 17:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.