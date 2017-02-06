Додано: Нед 20 тра, 2018 16:28

Vlad442

основы украинского бизнеса я постиг еще более четверти века назад, не стоит мне на пальцах объяснять то, шо я давно могу преподавать)

платить налоги - это безоговорочная обязанность гражданина, точка

но можно канешна и не платить - каждый сам выбирает свой путь - но при этом надо быть готовым к ответственности за это, но не это главное - нельзя требовать от государства, в котором ты работаешь не платя налогов, быть сильным и цивилизованным

странно шо вы, умеющий так длинно и витиевато рассуждать о вполне простых вещах, этого не понимаете

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