Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Vlad442 основы украинского бизнеса я постиг еще более четверти века назад, не стоит мне на пальцах объяснять то, шо я давно могу преподавать) платить налоги - это безоговорочная обязанность гражданина, точка но можно канешна и не платить - каждый сам выбирает свой путь - но при этом надо быть готовым к ответственности за это, но не это главное - нельзя требовать от государства, в котором ты работаешь не платя налогов, быть сильным и цивилизованным странно шо вы, умеющий так длинно и витиевато рассуждать о вполне простых вещах, этого не понимаете
«Кто угодно может управлять своими делами таким образом, чтобы свести налоги к минимуму; налогоплательщик не обязан выбирать способ, который наиболее выгоден налоговой службе. Платить высокие налоги – это не патриотический долг. Еще и еще раз Суд повторяет, что нет ничего плохого в минимизации налогов. Все делают это, и богатые, и бедные. И они поступают правильно, потому что никто не должен платить больше, чем того требует закон».