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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 857
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
134
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
16%
133
Всього голосів : 857
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:29

  kingkongovets написав:Vlad442
основы украинского бизнеса я постиг еще более четверти века назад, не стоит мне на пальцах объяснять то, шо я давно могу преподавать)
платить налоги - это безоговорочная обязанность гражданина, точка
но можно канешна и не платить - каждый сам выбирает свой путь - но при этом надо быть готовым к ответственности за это, но не это главное - нельзя требовать от государства, в котором ты работаешь не платя налогов, быть сильным и цивилизованным
странно шо вы, умеющий так длинно и витиевато рассуждать о вполне простых вещах, этого не понимаете


«Кто угодно может управлять своими делами таким образом, чтобы свести налоги к минимуму; налогоплательщик не обязан выбирать способ, который наиболее выгоден налоговой службе. Платить высокие налоги – это не патриотический долг. Еще и еще раз Суд повторяет, что нет ничего плохого в минимизации налогов. Все делают это, и богатые, и бедные. И они поступают правильно, потому что никто не должен платить больше, чем того требует закон».
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:31

  Tribeca написав:К-ц, вы не ответили. Должны ли 6 млн гастриков платить тут налоги?

И почему украинцы резко становятся сознательными за границей, платят все налоги, а в Украине не всегда так?

Це все врегульовано податковим кодексом.
А шо, на мба хіба цього не вчать? Точно вчать. Ой.

А про должен навіть не смішно. Якщо винен бутилку віскі, то необхідно віддавати чи ні?
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:32

  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  baraka написав:ЖК Orange City, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/629 ... range-city

красиво йопта...


днище, да и темпы стройки не радуют, наверное покупают не очень, новые дома не закладываются

"зелёное море" рядом с центром
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:48

  Первый написав:
  Tribeca написав:К-ц, вы не ответили. Должны ли 6 млн гастриков платить тут налоги?

И почему украинцы резко становятся сознательными за границей, платят все налоги, а в Украине не всегда так?

Це все врегульовано податковим кодексом.
А шо, на мба хіба цього не вчать? Точно вчать. Ой.



О, то ви знавець податкового кодексу.
А скажiть нам будь ласка, що у тому кодексi написано про купiвлю квартири у Iталii? Чи можна фiзичним особам-громадянам Украiни це робити?


До речi, також цiкаво що там написано про слiпi трасти, про панамськi офшори та про лiпетськi фабрики?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...оооо, та тут просто, майже, дебати ідуть!

Трібека, дайте їм жару! :D
(насипте їм перцю на головку) :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:24

Трібека, вставте ПроПеру біту по саму горлянку! :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О некоторых одноклеточных форумчанах!
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:43

  Tribeca написав:
  Первый написав:
  Tribeca написав:К-ц, вы не ответили. Должны ли 6 млн гастриков платить тут налоги?

И почему украинцы резко становятся сознательными за границей, платят все налоги, а в Украине не всегда так?

Це все врегульовано податковим кодексом.
А шо, на мба хіба цього не вчать? Точно вчать. Ой.



О, то ви знавець податкового кодексу.
А скажiть нам будь ласка, що у тому кодексi написано про купiвлю квартири у Iталii? Чи можна фiзичним особам-громадянам Украiни це робити?


До речi, також цiкаво що там написано про слiпi трасти, про панамськi офшори та про лiпетськi фабрики?


Ось тут в деталях розписано.

https://www.google.com.ua/amp/s/nv.ua/a ... 66063.html
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:50

  Tribeca написав:
Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.

Я если что и заработал - то вкалывая, вкладывая труд и свои деньги, неся риски и т.д.
Каждое слово лож, начиная с половой принадлежности.

  Tribeca написав:И я не понимаю почему меня лишают права высказать свое мнение о том, что мне не нравится в стране. У нас что, совок, когда есть единственно верное мнение партии и вождя?

Потому что тебе страна Украина в принципе не нравится.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:02

  UA написав:
  Tribeca написав:И я не понимаю почему меня лишают права высказать свое мнение о том, что мне не нравится в стране. У нас что, совок, когда есть единственно верное мнение партии и вождя?

Потому что тебе страна Украина в принципе не нравится.

Неправда!
Tribeca
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