Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 тра, 2018 19:32
trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав:
красиво йопта...
днище, да и темпы стройки не радуют, наверное покупают не очень, новые дома не закладываются
"зелёное море" рядом с центром
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:48
Первый написав: Tribeca написав:
К-ц, вы не ответили. Должны ли 6 млн гастриков платить тут налоги?
И почему украинцы резко становятся сознательными за границей, платят все налоги, а в Украине не всегда так?
Це все врегульовано податковим кодексом.
А шо, на мба хіба цього не вчать? Точно вчать. Ой.
О, то ви знавець податкового кодексу.
А скажiть нам будь ласка, що у тому кодексi написано про купiвлю квартири у Iталii? Чи можна фiзичним особам-громадянам Украiни це робити?
До речi, також цiкаво що там написано про слiпi трасти, про панамськi офшори та про лiпетськi фабрики?
Tribeca
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:56
...оооо, та тут просто, майже, дебати ідуть!
Трібека, дайте їм жару!
(насипте їм перцю на головку)
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Додано: Нед 20 тра, 2018 20:29
О некоторых одноклеточных форумчанах!
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Додано: Нед 20 тра, 2018 20:43
Tribeca написав: Первый написав: Tribeca написав:
К-ц, вы не ответили. Должны ли 6 млн гастриков платить тут налоги?
И почему украинцы резко становятся сознательными за границей, платят все налоги, а в Украине не всегда так?
Це все врегульовано податковим кодексом.
А шо, на мба хіба цього не вчать? Точно вчать. Ой.
О, то ви знавець податкового кодексу.
А скажiть нам будь ласка, що у тому кодексi написано про купiвлю квартири у Iталii? Чи можна фiзичним особам-громадянам Украiни це робити?
До речi, також цiкаво що там написано про слiпi трасти, про панамськi офшори та про лiпетськi фабрики?
Ось тут в деталях розписано.
https://www.google.com.ua/amp/s/nv.ua/a ... 66063.html
Всім процвітання!
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Додано: Нед 20 тра, 2018 20:50
Tribeca написав:
Если вы меня имеете в виду, то я не паразитирую и не обдираю. В отличае от олигархов и чиновников.
Я если что и заработал - то вкалывая, вкладывая труд и свои деньги, неся риски и т.д.
Каждое слово лож, начиная с половой принадлежности.
Tribeca написав:
И я не понимаю почему меня лишают права высказать свое мнение о том, что мне не нравится в стране. У нас что, совок, когда есть единственно верное мнение партии и вождя?
Потому что тебе страна Украина в принципе не нравится.
UA
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Додано: Нед 20 тра, 2018 21:02
UA написав: Tribeca написав:
И я не понимаю почему меня лишают права высказать свое мнение о том, что мне не нравится в стране. У нас что, совок, когда есть единственно верное мнение партии и вождя?
Потому что тебе страна Украина в принципе не нравится.
Неправда!
Tribeca
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Додано: Нед 20 тра, 2018 21:04
Tribeca, що в Неньці Україні подобається?
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 20 тра, 2018 21:39
А где Максик? Тут Чикага построена!
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Додано: Нед 20 тра, 2018 21:48
Также прогнозируется, что к 2050 году в стране останется только три города, где численность жителей превышает миллион человек.
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