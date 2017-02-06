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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...а зараз цікавішше на валютній
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:17
Зачем же ты обрекаешь своих детей на такое будущее?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Додано: Нед 20 тра, 2018 22:24
Какое будущее?
У меня инвестиции как раз в 2-х из трёх. Львов не планирую инвестировать. А Киев и Одесса будут расти. При чём Одесса и Львов наверное будут расти активнее Киева. В Киеве слишком много пенсионеров, это будет давить на цены.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 22:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я вчера внятно писал, 3-6 месяцев в Киеве всё стабильненько. Я со своей инвестицией "проскакиваю" и сижу с попкорном. Если что то напрягает, то переуступаю с минимальной прибылью. Как Трибека или Влад сидеть и ждать сдачи не буду.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 22:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...і ще раз повертаючись до "баристи"
... з олх:
4 500 - 6 000 грн. / за месяц
ТЕРМІНОВО Потрібен продавець-бармен Фаст фуд вул. Наукова
Львовская область, Львов, ФранковскийЛьвовская область, Львов, Франковский
Тип работы: Постоянная работаТип занятости: Работа на полную ставку
date of postingОпубликовано в21:13
Продавець Фаст фуду, графік по тижневий з 10.00 до 22/00год, район Наукова, З/П 10% від обороту + премії =від 250грн в день, офіційне працевлаштування податки за вас сплачую я!
...мабуть, вони не знають про Київ
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати а что с метро на Веник и с мостом на Троещину? Хоть что то строят?
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Додано: Нед 20 тра, 2018 22:57
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