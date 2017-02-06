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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1142114311441145

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 858
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
30
Ціна
19%
159
Якість будівництва
16%
133
Всього голосів : 858
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...а зараз цікавішше на валютній :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:17

  Оранжевый-хит сезона написав:Также прогнозируется, что к 2050 году в стране останется только три города, где численность жителей превышает миллион человек.

Зачем же ты обрекаешь своих детей на такое будущее?
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Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:24

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Также прогнозируется, что к 2050 году в стране останется только три города, где численность жителей превышает миллион человек.

Зачем же ты обрекаешь своих детей на такое будущее?

Какое будущее?
У меня инвестиции как раз в 2-х из трёх. Львов не планирую инвестировать. А Киев и Одесса будут расти. При чём Одесса и Львов наверное будут расти активнее Киева. В Киеве слишком много пенсионеров, это будет давить на цены.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вчера внятно писал, 3-6 месяцев в Киеве всё стабильненько. Я со своей инвестицией "проскакиваю" и сижу с попкорном. Если что то напрягает, то переуступаю с минимальной прибылью. Как Трибека или Влад сидеть и ждать сдачи не буду.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...і ще раз повертаючись до "баристи" :D
... з олх:
4 500 - 6 000 грн. / за месяц
ТЕРМІНОВО Потрібен продавець-бармен Фаст фуд вул. Наукова
Львовская область, Львов, ФранковскийЛьвовская область, Львов, Франковский
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date of postingОпубликовано в21:13
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https://m.olx.ua/obyavlenie/termnovo-po ... xL7IO.html

...мабуть, вони не знають про Київ :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати а что с метро на Веник и с мостом на Троещину? Хоть что то строят?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:57

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати а что с метро на Веник и с мостом на Троещину? Хоть что то строят?

Ждут китайских инвесторов)))
У них даже конкурс по Шулявке заблокирован типа, какое уж с такими "успехами" метро. До выборов главное делать вид, что мы куда-то едем и погромче об этом гудеть в СМИ
antey1969
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