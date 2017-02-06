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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати а что с метро на Веник и с мостом на Троещину? Хоть что то строят?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:57
Додано: Пон 21 тра, 2018 05:35
Как огромный пустырь за Варшавским начнут осваивать, сразу снова будут активно обещать. Щас смысла нет - Кристер сдан, Варшавский в основном продан.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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