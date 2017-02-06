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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати а что с метро на Веник и с мостом на Троещину? Хоть что то строят?
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:57

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати а что с метро на Веник и с мостом на Троещину? Хоть что то строят?

Ждут китайских инвесторов)))
У них даже конкурс по Шулявке заблокирован типа, какое уж с такими "успехами" метро. До выборов главное делать вид, что мы куда-то едем и погромче об этом гудеть в СМИ
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 05:35

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати а что с метро на Веник? Хоть что то строят?
Как огромный пустырь за Варшавским начнут осваивать, сразу снова будут активно обещать. Щас смысла нет - Кристер сдан, Варшавский в основном продан.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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