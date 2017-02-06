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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати а что с метро на Веник и с мостом на Троещину? Хоть что то строят?
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:57

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати а что с метро на Веник и с мостом на Троещину? Хоть что то строят?

Ждут китайских инвесторов)))
У них даже конкурс по Шулявке заблокирован типа, какое уж с такими "успехами" метро. До выборов главное делать вид, что мы куда-то едем и погромче об этом гудеть в СМИ
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 05:35

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати а что с метро на Веник? Хоть что то строят?
Как огромный пустырь за Варшавским начнут осваивать, сразу снова будут активно обещать. Щас смысла нет - Кристер сдан, Варшавский в основном продан.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:08

  kingkongovets написав:этот путь - работа по специальности
у него есть еще один источник дохода - он бывший прорайдер и сейчас активно тренирует, консультирует, выступает с лекциями и организует зимние спортивные велокэмпы на кипре

Автор поста бывший прорайдер? Ха-ха-ха...
fasser
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:13

  fasser написав:
  kingkongovets написав:этот путь - работа по специальности
у него есть еще один источник дохода - он бывший прорайдер и сейчас активно тренирует, консультирует, выступает с лекциями и организует зимние спортивные велокэмпы на кипре

Автор поста бывший прорайдер? Ха-ха-ха...


шо вас так рассмешило?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:15

  Richi написав: Поэтому, к большому сожалению, нужен риелтор. Он выступает буферной зоной, как в фильмах психолог, для семейный пары, которая зашла в путик. Он говорит о простых и понятных вещах, которые все знают. Только когда это говорит человек со стороны к которому обратились за помощью - это одно, а от заинтересованного лица информация воспринимается совершенно иначе.


Насчет психолога вы круто загнули :) Думаю что большинству нужен не психолог, а информация об объектах.
Самостоятельно трудно перелапатить все имеющееся на вторичке предложение и найти в море информации объект, устраивающий по цене и качеству. Из личного опыта вариант, предложенный риелтором почти всегда оказывался лучше и дешевле со всеми дополнительными издержками, чем найденные самостоятельно.
Если он не сможет предложить лучше и дешевле, то пролетает. Он так же заинтересован в сделка, как и мы.
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:17

  Оранжевый-хит сезона написав:Я вчера внятно писал, 3-6 месяцев в Киеве всё стабильненько. Я со своей инвестицией "проскакиваю" и сижу с попкорном. Если что то напрягает, то переуступаю с минимальной прибылью. Как Трибека или Влад сидеть и ждать сдачи не буду.


хз. Котлованы проинвестированные ещё год назад - подорожали. По одному моему котловану есть рост +20% за 10 месяцев.
Продать можно, но ничего стоящего внимания на старте продаж сейчас нет.
Разве что бабушатники. В этом сегменте, объемы сливаемой спадщины нарастают, с понятными для цены последствиями.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:20

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Я вчера внятно писал, 3-6 месяцев в Киеве всё стабильненько. Я со своей инвестицией "проскакиваю" и сижу с попкорном. Если что то напрягает, то переуступаю с минимальной прибылью. Как Трибека или Влад сидеть и ждать сдачи не буду.


хз. Котлованы проинвестированные ещё год назад - подорожали. По одному моему котловану есть рост +20% за 10 месяцев.
Продать можно, но ничего стоящего внимания на старте продаж сейчас нет.
Разве что бабушатники. В этом сегменте, объемы сливаемой спадщины нарастают, с понятными для цены последствиями.


каждый инвестор, вложившись в котлован, начинает мнит себя экспертом и считает, шо окно возможностей приоткрылось как раз в момент его инвестиции - вывод, основанный на победных реляциях и последующей "аналитике" отписывающихся тут счастливых покупателей воздуха
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:22

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати а что с метро на Веник и с мостом на Троещину? Хоть что то строят?

Стоимость моста на Трою (без метро), значительно превышает постройку с нуля, такого массива как Радужный.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:35

никто пока не поднимал эту тему - с 27го сентября вступает в силу "парковочная реформа", как думаете, это повлияет на цены метра и аренды в ипенях?
имхо это может послужить толчком к приведению их к реальности
перекос с ценами на похе не будет вечным
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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