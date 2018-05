Додано: Пон 21 тра, 2018 08:13

fasser написав: kingkongovets написав: этот путь - работа по специальности

у него есть еще один источник дохода - он бывший прорайдер и сейчас активно тренирует, консультирует, выступает с лекциями и организует зимние спортивные велокэмпы на кипре

этот путь - работа по специальностиу него есть еще один источник дохода - он бывший прорайдер и сейчас активно тренирует, консультирует, выступает с лекциями и организует зимние спортивные велокэмпы на кипре

Автор поста бывший прорайдер? Ха-ха-ха... Автор поста бывший прорайдер? Ха-ха-ха...



шо вас так рассмешило? шо вас так рассмешило?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.