Додано: Пон 21 тра, 2018 08:51

Tribeca

при чем тут парковки на похе? такие цены в ипенях обусловлены только тем, шо обладателям авто не составляет труда перевезти свою опу в центр, где работает подавляющее большинство и бросить авто там, где им удобно

как только это станет проблемой и перед этими имитаторами красивой жизни станет выбор либо платить за парковку (если она есть), либо пользоваться общественным транспортом, приоритеты резко изменятся

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.