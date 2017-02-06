Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:никто пока не поднимал эту тему - с 27го сентября вступает в силу "парковочная реформа", как думаете, это повлияет на цены метра и аренды в ипенях? имхо это может послужить толчком к приведению их к реальности перекос с ценами на похе не будет вечным
На ПОХе своя жизнь и многие оттуда в центр на машинах не ездят, а живут и работают прямо на ПОХе.
На ПОХе есть метро и пустыри под парковки.
А вот на всякие Софиевские и прочие Борщаговки этот закон может нехило повлиять.
Потому что на Соф.борщаге живут многие с авто и ездят работать в Киев, на правый берег, возможно даже в центр.
Кстати, предлагаю подумать над тем, как повлияют на цены закон про валюту, который разрешит выводить все и всем.
Tribeca при чем тут парковки на похе? такие цены в ипенях обусловлены только тем, шо обладателям авто не составляет труда перевезти свою опу в центр, где работает подавляющее большинство и бросить авто там, где им удобно как только это станет проблемой и перед этими имитаторами красивой жизни станет выбор либо платить за парковку (если она есть), либо пользоваться общественным транспортом, приоритеты резко изменятся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
1) многие живут на ПОХе потому что РАБОТАЮТ на ПОХе, и в центр не ездят, разве что на выходных
2) на ПОХе есть станции метро. Соответственно жилье в шаговой доступности от метро может еще подорожать (не только на ПОХе).
3) самый болезненный удар от этого закона - по жителям пригорода, напр.Соф.борщага. Там живет дофига людей, большинство на авто, а работы там нет вообще, все ездят на авто в центр. Общественного транспорта кстати считай что тоже нет (или ехать нужно 2 часа с 3 пересадками).
Вот им будет опа.
Кстати, еще не ясно как это затронет более богатых жильцов загородних коттеджей- они то точно ездят на авто, и там часто 2-3 авто в семье.
про "многие работают на похе" поржал, а метро там и так в часы пик переполнено, да и не по понятиям "успешным" людям толкаться в метро это вы не услышали - перспектива использование общественного транспортат сведет на нет все прелести нового дома и свежего ремонта
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 21 тра, 2018 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
1) многие живут на ПОХе потому что РАБОТАЮТ на ПОХе, и в центр не ездят, разве что на выходных
Какая доля таких? Большинство людей, кто живёт на ПОХе, работают на правом берегу. На ПОХе достаточно мало мест, где есть работа, торговля, рестораны и развлекательные заведения не в счёт. Из коллег самая значительная часть живёт на ПОХе
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
kingkongovets А что это вообще за парковочное нововведение будет 27го сентября ? Эвакуировать всё с любыми II....MI, AA....II, AA...OO и моментально(!) разрешат? Штраф в пять тысяч за занятое место инвалида? За переднее колесо на газоне тоже?
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 21 тра, 2018 09:05, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:этот путь - работа по специальности у него есть еще один источник дохода - он бывший прорайдер и сейчас активно тренирует, консультирует, выступает с лекциями и организует зимние спортивные велокэмпы на кипре