Додано: Пон 21 тра, 2018 08:56

К-ц, вы не услышали.



1) многие живут на ПОХе потому что РАБОТАЮТ на ПОХе, и в центр не ездят, разве что на выходных



2) на ПОХе есть станции метро. Соответственно жилье в шаговой доступности от метро может еще подорожать (не только на ПОХе).



3) самый болезненный удар от этого закона - по жителям пригорода, напр.Соф.борщага. Там живет дофига людей, большинство на авто, а работы там нет вообще, все ездят на авто в центр. Общественного транспорта кстати считай что тоже нет (или ехать нужно 2 часа с 3 пересадками).



Вот им будет опа.



Кстати, еще не ясно как это затронет более богатых жильцов загородних коттеджей- они то точно ездят на авто, и там часто 2-3 авто в семье.