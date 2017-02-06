разве у него не было спонсоров?
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:43
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:44
Я ПДД не знаю. Но...
вопрос 1: если оставить авто на ПОХе, а поехать в центр на метро, это гарантирует отсутствие нарушений? Если авто припарковано на ПОХе на клумбе, тротуаре-это не нарушение? Или ПОХ и им подобные районы уже настроили парковок. Не примечал такого, рассматривая новострои. Подземные паркинги обычно в разы меньше по количеству, чем квартиры, придомовая территория минимальна, ибо дорогая земля. Сколько в Киеве паркомест, позволяющих ставить авто не нарушая ПДД? и сколько авто с учётом приехавших на несколько дней?
Вопрос 2: после нескольких дней работы новых правил, когда все штрафплощадки будут забиты эвакуированными авто, куда их будут свозить? Вы случаем не знаете сколько мест на штрафплощадках Киева?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
недавно друг продал: квартира 192м с терассой, ЖК Пушкинский. за 367к долл
очень хороший ремонт и мебель
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К вопросу о зарплатах.
Расценки на качественную укладку плитки, в долларах, превзошли 2013 год.
И мастера утверждают, что к ним очередь.
Просто украинское экономическое чудо. Очень резвый рост ЗП в востребованных сферах.
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:58
Для того, чтобы были спонсоры и прочее прорайдерство, даже в нашей, украинской реализации, нужны были совсем другие скорости и результаты. Это в то время...а сейчас, кроме ЭС уже почти никто и не балуется этим.
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серж, шансы процентов 70%, что после начала эвакуации и массовых недовольств этот закон отменят, как уже было (были и эвакуаторы при Черновецком, и камеры с письмами счастья).
Ничего не поделать - популизм и предвыборный год.
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:59
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:00
вывод из всех этих примитивных споров об обязательности уплаты налогов, езды на б***, парковках там, где тебе удобно один - украинцы вкрай акуели в атаке на власть и пытаются торговаться и шантажировать ее, обвиняя при этом в бессилии и бездеятельности
есть правила парковки и их надо соблюдать - точка
конституция Украины не гарантирует право на парковку там, где это тебе удобно и думать о том, где ты будешь парковать свое авто нужно перед его покупкой, а не купить и потом орать о том шо тебе некуда приткнуть свой тазик
вот поэтому я и рискнул предположить, шо с началом приведения ситуации с парковкой к норме перекос с ценами говностроев в ипенях пойдет на спад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:10
от 250 грн укладка. Но сейчас мода отдельно тарифицировать грунтовку, подрезку 45 градусов, отверстия под водорозетки и т.д. В результате выйдет от 300 грн метр.
В 2013 было 10 ну 12 долларов за всё.
Разговор за пряморуких мастеров. Но и халтуршики без нормального инструмента начали просить от 200 грн.
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:12
для пересіченого нікак.
краще би відмінили обов"язков"язковий продаж валюти та дозволили би її зразу знімати з рахунку, без конвертації у грішу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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