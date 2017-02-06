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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1145114611471148>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:43

  fasser написав:То шо Гнус никогда прорайдером не был.


разве у него не было спонсоров?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:44

  kingkongovets написав:
  барабашов написав:kingkongovets
А что это вообще за парковочное нововведение будет 27го ?
Эвакуировать всё с любыми II....MI, AA....II, AA...OO и моментально(!) разрешат?


http://racurs.ua/n103132-novyy-zakon-o- ... -sentyabre

Я ПДД не знаю. Но...
вопрос 1: если оставить авто на ПОХе, а поехать в центр на метро, это гарантирует отсутствие нарушений? Если авто припарковано на ПОХе на клумбе, тротуаре-это не нарушение? Или ПОХ и им подобные районы уже настроили парковок. Не примечал такого, рассматривая новострои. Подземные паркинги обычно в разы меньше по количеству, чем квартиры, придомовая территория минимальна, ибо дорогая земля. Сколько в Киеве паркомест, позволяющих ставить авто не нарушая ПДД? и сколько авто с учётом приехавших на несколько дней?
Вопрос 2: после нескольких дней работы новых правил, когда все штрафплощадки будут забиты эвакуированными авто, куда их будут свозить? Вы случаем не знаете сколько мест на штрафплощадках Киева?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

недавно друг продал: квартира 192м с терассой, ЖК Пушкинский. за 367к долл
очень хороший ремонт и мебель
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К вопросу о зарплатах.
Расценки на качественную укладку плитки, в долларах, превзошли 2013 год.
И мастера утверждают, что к ним очередь.
Просто украинское экономическое чудо. Очень резвый рост ЗП в востребованных сферах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:58

  kingkongovets написав:
  fasser написав:То шо Гнус никогда прорайдером не был.


разве у него не было спонсоров?

Для того, чтобы были спонсоры и прочее прорайдерство, даже в нашей, украинской реализации, нужны были совсем другие скорости и результаты. Это в то время...а сейчас, кроме ЭС уже почти никто и не балуется этим.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, шансы процентов 70%, что после начала эвакуации и массовых недовольств этот закон отменят, как уже было (были и эвакуаторы при Черновецком, и камеры с письмами счастья).

Ничего не поделать - популизм и предвыборный год.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:59

  UA написав:К вопросу о зарплатах.
Расценки на качественную укладку плитки, в долларах, превзошли 2013 год.
И мастера утверждают, что к ним очередь.
Просто украинское экономическое чудо. Очень резвый рост ЗП в востребованных сферах.


это сколько? можно цифру?
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:00

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
  барабашов написав:kingkongovets
А что это вообще за парковочное нововведение будет 27го ?
Эвакуировать всё с любыми II....MI, AA....II, AA...OO и моментально(!) разрешат?


http://racurs.ua/n103132-novyy-zakon-o- ... -sentyabre

Я ПДД не знаю. Но...
вопрос 1: если оставить авто на ПОХе, а поехать в центр на метро, это гарантирует отсутствие нарушений? Если авто припарковано на ПОХе на клумбе, тротуаре-это не нарушение? Или ПОХ и им подобные районы уже настроили парковок. Не примечал такого, рассматривая новострои. Подземные паркинги обычно в разы меньше по количеству, чем квартиры, придомовая территория минимальна, ибо дорогая земля. Сколько в Киеве паркомест, позволяющих ставить авто не нарушая ПДД? и сколько авто с учётом приехавших на несколько дней?
Вопрос 2: после нескольких дней работы новых правил, когда все штрафплощадки будут забиты эвакуированными авто, куда их будут свозить? Вы случаем не знаете сколько мест на штрафплощадках Киева?


вывод из всех этих примитивных споров об обязательности уплаты налогов, езды на б***, парковках там, где тебе удобно один - украинцы вкрай акуели в атаке на власть и пытаются торговаться и шантажировать ее, обвиняя при этом в бессилии и бездеятельности
есть правила парковки и их надо соблюдать - точка
конституция Украины не гарантирует право на парковку там, где это тебе удобно и думать о том, где ты будешь парковать свое авто нужно перед его покупкой, а не купить и потом орать о том шо тебе некуда приткнуть свой тазик
вот поэтому я и рискнул предположить, шо с началом приведения ситуации с парковкой к норме перекос с ценами говностроев в ипенях пойдет на спад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:10

  X-Fresh написав:
  UA написав:К вопросу о зарплатах.
Расценки на качественную укладку плитки, в долларах, превзошли 2013 год.
И мастера утверждают, что к ним очередь.
Просто украинское экономическое чудо. Очень резвый рост ЗП в востребованных сферах.


это сколько? можно цифру?

от 250 грн укладка. Но сейчас мода отдельно тарифицировать грунтовку, подрезку 45 градусов, отверстия под водорозетки и т.д. В результате выйдет от 300 грн метр.
В 2013 было 10 ну 12 долларов за всё.
Разговор за пряморуких мастеров. Но и халтуршики без нормального инструмента начали просить от 200 грн.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:12

  Tribeca написав:
  kingkongovets написав:никто пока не поднимал эту тему - с 27го сентября вступает в силу "парковочная реформа", как думаете, это повлияет на цены метра и аренды в ипенях?
имхо это может послужить толчком к приведению их к реальности
перекос с ценами на похе не будет вечным


На ПОХе своя жизнь и многие оттуда в центр на машинах не ездят, а живут и работают прямо на ПОХе.

На ПОХе есть метро и пустыри под парковки.

А вот на всякие Софиевские и прочие Борщаговки этот закон может нехило повлиять.

Потому что на Соф.борщаге живут многие с авто и ездят работать в Киев, на правый берег, возможно даже в центр.

Кстати, предлагаю подумать над тем, как повлияют на цены закон про валюту, который разрешит выводить все и всем.

для пересіченого нікак.
краще би відмінили обов"язков"язковий продаж валюти та дозволили би її зразу знімати з рахунку, без конвертації у грішу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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