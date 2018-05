Додано: Пон 21 тра, 2018 09:43

fasser написав: То шо Гнус никогда прорайдером не был. То шо Гнус никогда прорайдером не был.



разве у него не было спонсоров? разве у него не было спонсоров?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.