Додано: Пон 21 тра, 2018 11:02

Помните недавно писал о знакомой пиарщице что с мужем уехала в Ирландию, жила в Ирпене в своей недавно купленной.

Вторая знакомая, квартира в Чайке своя, уехала в Израиль.

Это стало какой то лавиной уже.

Молодые, умные, активные "понаехи", нас покидают.



"Да и ещё раз да! Поместив вещи в один чемодан, взяв ноутбук, купила билет на самолет и сделала себе вызов в виде учёбы в совсем другой сфере, а так же в другой стране. Попрощалась со своим любимым телеком, где нашла много своих хороших друзей. Телевидение дало мне много прекрасных моментов и много чему научило.

Я решила начать свои изменения в другой стране, это для меня самый большой вызов!

Как говориться: Move in the right direction! "

"Переезд — это, несомненно, стресс. Поэтому, если вы не хотите лишнего стресса — не переезжайте никуда и никогда. Мне и мужу стресса, очевидно, было мало. И мы решили переехать в другую страну. Это был долгий процесс подготовки, собеседований и переговоров, но в один прекрасный день он получил оффер с релокацией в Ирландию от крупной международной IT-компании. Я, понимая, что переезд в любом случае произойдет, отказалась от работы в офисе и перешла на удаленку."

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