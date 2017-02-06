була би сильна влада, не було би Кримнаша та Лугандона..
А з іншого боку, сильна влад це:- Сталін, Путін, хунта... ілі как?
так влада перша нею ж і підтирається...
в общєм, #нічні_cс_єбя"
P.S.
Конституция Украины
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
була би сильна влада, не було би Кримнаша та Лугандона..
А з іншого боку, сильна влад це:- Сталін, Путін, хунта... ілі как?
так влада перша нею ж і підтирається...
в общєм, #нічні_cс_єбя"
P.S.
Конституция Украины
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:26
то есть тебе тоже крепкий хозяйский член в ж*** заменяет отсутствующий моральный стержень?
хотя кого я спрашиваю...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:29
Я б додав і обовязковість штукатурки яку повинен зробити сам плиточник.
Всіх з новим робочим тижнем болі.... У "сусіда" буде все більше й більше, а шлачок дешевше й дешевше.
Можливо комусь цікаво. Демонтують на короленківській.
Всім процвітання!
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Помните недавно писал о знакомой пиарщице что с мужем уехала в Ирландию, жила в Ирпене в своей недавно купленной.
Вторая знакомая, квартира в Чайке своя, уехала в Израиль.
Это стало какой то лавиной уже.
Молодые, умные, активные "понаехи", нас покидают.
"Да и ещё раз да! Поместив вещи в один чемодан, взяв ноутбук, купила билет на самолет и сделала себе вызов в виде учёбы в совсем другой сфере, а так же в другой стране. Попрощалась со своим любимым телеком, где нашла много своих хороших друзей. Телевидение дало мне много прекрасных моментов и много чему научило.
Я решила начать свои изменения в другой стране, это для меня самый большой вызов!
Как говориться: Move in the right direction! "
"Переезд — это, несомненно, стресс. Поэтому, если вы не хотите лишнего стресса — не переезжайте никуда и никогда. Мне и мужу стресса, очевидно, было мало. И мы решили переехать в другую страну. Это был долгий процесс подготовки, собеседований и переговоров, но в один прекрасный день он получил оффер с релокацией в Ирландию от крупной международной IT-компании. Я, понимая, что переезд в любом случае произойдет, отказалась от работы в офисе и перешла на удаленку."
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:03
Вы так резко передёргиваете в обсуждении. В ипенях как раз земля дешевле и под парковку можно выделить место, а в застроенных кварталах ПОХа все решено на 100 лет вперёд.
Вообще с таким подходом, как у Вас можно договориться до того, что нефиг в квартире воду из крана выпускать и унитаз смывать, потому что ты не обеспечил водоочистные сооружения на выходе канализации.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И у меня родичь жены намедни свалил в Берлин.
Паренёк из Коростыня (семья очень скромная), учился в техникуме строительном в Киеве на прораба.Немцы отобрали по программе обмена, решил остаться...мамка рыдает, но все рады как слоны.Ещё минус 1 на КРНЖ.
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:12
передергиваете как раз вы - при чем тут вода и канализация и при чем тут стоимость земли на похе?
речь о том, шо с сентября лафа с тем, шо ты можешь выехать в собственном авто из ипеней и беспроблемно запарковаться в центре, пусть и потеряв время на пробки, закончится, а для людей, только-только вкусивших радость обладания собственным тазиком, перспектива вновь передвигаться на большие расстояния в метро и маршрутках - мучительна и неприемлема
шо по идее должно отразиться на спросе и как следствие - ценах
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 21 тра, 2018 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если по обмену, то взамен кого-то прислали? значит на рынке аренды +1
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:13
ККЦ - мастэр передьоргування, однако
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
|