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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1145114611471148

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:на власть и пытаются торговаться и шантажировать ее, обвиняя при этом в бессилии и бездеятельности

була би сильна влада, не було би Кримнаша та Лугандона..
А з іншого боку, сильна влад це:- Сталін, Путін, хунта... ілі как?
  kingkongovets написав:конституция Украины не гарантирует право на парковку там, где это тебе удобно

так влада перша нею ж і підтирається...

в общєм, #нічні_cс_єбя"

P.S.
Конституция Украины
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:26

  flyman написав:
  kingkongovets написав:на власть и пытаются торговаться и шантажировать ее, обвиняя при этом в бессилии и бездеятельности

була би сильна влада, не було би Кримнаша та Лугандона..
А з іншого боку, сильна влад це:- Сталін, Путін, хунта... ілі как?
  kingkongovets написав:конституция Украины не гарантирует право на парковку там, где это тебе удобно

так влада перша нею ж і підтирається...

в общєм, #нічні_cс_єбя"

P.S.
Конституция Украины


то есть тебе тоже крепкий хозяйский член в ж*** заменяет отсутствующий моральный стержень?
хотя кого я спрашиваю...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:29

  UA написав:
  X-Fresh написав:
  UA написав:К вопросу о зарплатах.
Расценки на качественную укладку плитки, в долларах, превзошли 2013 год.
И мастера утверждают, что к ним очередь.
Просто украинское экономическое чудо. Очень резвый рост ЗП в востребованных сферах.


это сколько? можно цифру?

от 250 грн укладка. Но сейчас мода отдельно тарифицировать грунтовку, подрезку 45 градусов, отверстия под водорозетки и т.д. В результате выйдет от 300 грн метр.
В 2013 было 10 ну 12 долларов за всё.
Разговор за пряморуких мастеров. Но и халтуршики без нормального инструмента начали просить от 200 грн.

Я б додав і обовязковість штукатурки яку повинен зробити сам плиточник.

Всіх з новим робочим тижнем болі.... У "сусіда" буде все більше й більше, а шлачок дешевше й дешевше.

Можливо комусь цікаво. Демонтують на короленківській.


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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Помните недавно писал о знакомой пиарщице что с мужем уехала в Ирландию, жила в Ирпене в своей недавно купленной.
Вторая знакомая, квартира в Чайке своя, уехала в Израиль.
Это стало какой то лавиной уже.
Молодые, умные, активные "понаехи", нас покидают.

"Да и ещё раз да! Поместив вещи в один чемодан, взяв ноутбук, купила билет на самолет и сделала себе вызов в виде учёбы в совсем другой сфере, а так же в другой стране. Попрощалась со своим любимым телеком, где нашла много своих хороших друзей. Телевидение дало мне много прекрасных моментов и много чему научило.
Я решила начать свои изменения в другой стране, это для меня самый большой вызов!
Как говориться: Move in the right direction! "
"Переезд — это, несомненно, стресс. Поэтому, если вы не хотите лишнего стресса — не переезжайте никуда и никогда. Мне и мужу стресса, очевидно, было мало. И мы решили переехать в другую страну. Это был долгий процесс подготовки, собеседований и переговоров, но в один прекрасный день он получил оффер с релокацией в Ирландию от крупной международной IT-компании. Я, понимая, что переезд в любом случае произойдет, отказалась от работы в офисе и перешла на удаленку."
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:03

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:вопрос 1: если оставить авто на ПОХе, а поехать в центр на метро, это гарантирует отсутствие нарушений? ...Сколько в Киеве паркомест, позволяющих ставить авто не нарушая ПДД? ...
Вопрос 2: после нескольких дней работы новых правил, когда все штрафплощадки будут забиты эвакуированными авто, куда их будут свозить? Вы случаем не знаете сколько мест на штрафплощадках Киева?


вывод из всех этих примитивных споров об обязательности уплаты налогов, езды на б***, парковках там, где тебе удобно один - украинцы вкрай акуели в атаке на власть и пытаются торговаться и шантажировать ее, обвиняя при этом в бессилии и бездеятельности
есть правила парковки и их надо соблюдать - точка
конституция Украины не гарантирует право на парковку там, где это тебе удобно и думать о том, где ты будешь парковать свое авто нужно перед его покупкой, а не купить и потом орать о том шо тебе некуда приткнуть свой тазик
вот поэтому я и рискнул предположить, шо с началом приведения ситуации с парковкой к норме перекос с ценами говностроев в ипенях пойдет на спад

Вы так резко передёргиваете в обсуждении. В ипенях как раз земля дешевле и под парковку можно выделить место, а в застроенных кварталах ПОХа все решено на 100 лет вперёд.
Вообще с таким подходом, как у Вас можно договориться до того, что нефиг в квартире воду из крана выпускать и унитаз смывать, потому что ты не обеспечил водоочистные сооружения на выходе канализации.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И у меня родичь жены намедни свалил в Берлин.
Паренёк из Коростыня (семья очень скромная), учился в техникуме строительном в Киеве на прораба.Немцы отобрали по программе обмена, решил остаться...мамка рыдает, но все рады как слоны.Ещё минус 1 на КРНЖ.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:12

  Serg-ik написав:Вы так резко передёргиваете в обсуждении. В ипенях как раз земля дешевле и под парковку можно выделить место, а в застроенных кварталах ПОХа все решено на 100 лет вперёд.
Вообще с таким подходом, как у Вас можно договориться до того, что нефиг в квартире воду из крана выпускать и унитаз смывать, потому что ты не обеспечил водоочистные сооружения на выходе канализации.


передергиваете как раз вы - при чем тут вода и канализация и при чем тут стоимость земли на похе?
речь о том, шо с сентября лафа с тем, шо ты можешь выехать в собственном авто из ипеней и беспроблемно запарковаться в центре, пусть и потеряв время на пробки, закончится, а для людей, только-только вкусивших радость обладания собственным тазиком перспектива вновь передвигаться на большие расстояния на метро и маршрутках - мучительна и неприемлема
шо по идее должно отразиться на спросе и как следствие - ценах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Чукча2 написав:Немцы отобрали по программе обмена

Если по обмену, то взамен кого-то прислали? значит на рынке аренды +1 :-)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:13

  kingkongovets написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:на власть и пытаются торговаться и шантажировать ее, обвиняя при этом в бессилии и бездеятельности

була би сильна влада, не було би Кримнаша та Лугандона..
А з іншого боку, сильна влад це:- Сталін, Путін, хунта... ілі как?
  kingkongovets написав:конституция Украины не гарантирует право на парковку там, где это тебе удобно

так влада перша нею ж і підтирається...

в общєм, #нічні_cс_єбя"

P.S.
Конституция Украины


то есть тебе тоже крепкий хозяйский член в ж*** заменяет отсутствующий моральный стержень?
хотя кого я спрашиваю...

ККЦ - мастэр передьоргування, однако
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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