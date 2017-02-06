Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:речь о том, шо с сентября лафа с тем, шо ты можешь выехать в собственном авто из ипеней и беспроблемно запарковаться в центре, пусть и потеряв время на пробки, закончится, а для людей, только-только вкусивших радость обладания собственным тазиком перспектива вновь передвигаться на большие расстояния на метро и маршрутках - мучительна и неприемлема шо по идее должно отразиться на спросе и как следствие - ценах
похоже, что Вам "евро-бляхо-тазики" не дают покоя, а не проблема закононепослушных граждан. 14.12.12
На въездах в город открыли временные перехватывающие автопарковки. В киевской горадминистрации рассчитывают, что такие меры помогут пересадить автомобилистов на общественный транспорт и разгрузить дороги.
Площадки находятся на въездах с Житомирского, Ковельского, Черниговского, Харьковского, Днепропетровского и Одесского направлений, в дневное время парковка бесплатна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на the-village.ru. Источник: https://censor.net.ua/p227240
Я намекаю на то, что закон написан, а выполнение его, скорее всего невозможно, потому что если все киевляне на ночь захотят запарковаться согласно закона, у них ничего не получится. Начнётся ли из-за этого миграция в район, где с парковкой всё "ок"? Сомневаюсь. из-за таких мелочей народ не переселяется
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав: при чем тут парковки на похе? такие цены в ипенях обусловлены только тем, шо обладателям авто не составляет труда перевезти свою опу в центр, где работает подавляющее большинство и бросить авто там, где им удобно как только это станет проблемой и перед этими имитаторами красивой жизни станет выбор либо платить за парковку (если она есть), либо пользоваться общественным транспортом, приоритеты резко изменятся
kingkongovets написав: при чем тут парковки на похе? такие цены в ипенях обусловлены только тем, шо обладателям авто не составляет труда перевезти свою опу в центр, где работает подавляющее большинство и бросить авто там, где им удобно как только это станет проблемой и перед этими имитаторами красивой жизни станет выбор либо платить за парковку (если она есть), либо пользоваться общественным транспортом, приоритеты резко изменятся
Кто такие имитаторы красивой жизни ?
читайте внимательнее предыдущий абзац в приведенной вами цитате
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:мне не дает покоя лютый пи**, который творится на тротуарах, выделенных линиях для от и вообще во всех неприспособленных для парковки местах вам нет? по вашему все норм?
согласен, там лютый пушистый зверёк... однако, если попробовать вообще не выезжать со двора, чтоб не нарушить правила, получится их не нарушать? Есть места для парковки в местах компактного проживания населения? Кстати, говорят по мобильному за рулём во время движения не только евробляхеры. В Киеве наставили тысячи видеокамер на сотни миллионов, давно. Письма со штрафами шлют? Кто мешает власти учить жить по правилам до введения закона о парковках? За последние 4 года в Киеве введено в эксплуатацию, примерно, 100 000 квартир. Это не взамен выбывшим, это увеличение ко-ва жителей. Сколько детсадов и школ под это дело было запланировано и построено?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:мне не дает покоя лютый пи**, который творится на тротуарах, выделенных линиях для от и вообще во всех неприспособленных для парковки местах вам нет? по вашему все норм?
согласен, там лютый пушистый зверёк... однако, если попробовать вообще не выезжать со двора, чтоб не нарушить правила, получится их не нарушать? Есть места для парковки в местах компактного проживания населения? Кстати, говорят по мобильному за рулём во время движения не только евробляхеры. В Киеве наставили тысячи видеокамер на сотни миллионов, давно. Письма со штрафами шлют? Кто мешает власти учить жить по правилам до введения закона о парковках? За последние 4 года в Киеве введено в эксплуатацию, примерно, 100 000 квартир. Это не взамен выбывшим, это увеличение ко-ва жителей. Сколько детсадов и школ под это дело было запланировано и построено?
читаю вас и постоянно задаю себе один и тот же вопрос - когда мир успел так перед вами задолжать? или это только киев? или страна в целом? на вашей малой родине все иначе? может вернетесь туда? чего вы сюда сунетесь и сунетесь раз тут все так плохо? обожаю киев на выходные и праздники, когда вы уезжаете за картохой и салом в свои села шо вы, шо макс, шо трибека - все вам тут не так, но хер вас отсюда выкуришь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Точно не знаю...там это длилось примерно пол года. Приехали немцы, отобрали 6 ребят и дали зелёный свет. Это типа как практика у них, с возможностью остаться работать официально. Он планировал изначально вернуться в Украину, но...у кожного свой шлях широкий.
kingkongovets написав: при чем тут парковки на похе? такие цены в ипенях обусловлены только тем, шо обладателям авто не составляет труда перевезти свою опу в центр, где работает подавляющее большинство и бросить авто там, где им удобно как только это станет проблемой и перед этими имитаторами красивой жизни станет выбор либо платить за парковку (если она есть), либо пользоваться общественным транспортом, приоритеты резко изменятся
Кто такие имитаторы красивой жизни ?
читайте внимательнее предыдущий абзац в приведенной вами цитате
Я прочитал все изначально внимательно. Те кто едут в центр на машине это и есть имитаторы красивой жизни. Чуваки просто едут, почему они что-то имитируют ?