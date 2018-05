Додано: Пон 21 тра, 2018 11:20

trololo написав: kingkongovets написав: шо по идее должно отразиться на спросе и как следствие - ценах шо по идее должно отразиться на спросе и как следствие - ценах



привлекательность околоцентрового шлака это не повысит, имхо привлекательность околоцентрового шлака это не повысит, имхо



будем посмотреть, я бы не был столь категоричен, хотя у меня нет дара предвидения как у уни - возможно я и ошибаюсь

и да - я говорю в первую очередь об аренде будем посмотреть, я бы не был столь категоричен, хотя у меня нет дара предвидения как у уни - возможно я и ошибаюсьи да - я говорю в первую очередь об аренде

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.