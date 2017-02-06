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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1148114911501151>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У К-ца какое-то расстройство психики, как впрочем у большинства форумчан (включая меня).

Везде ему видятся иммитаторы, хрены в ж.пе, сильная власть и честное правительство.

Печально, но это лечат.

Либо укольчиками, либо встреча вечером на узкой дорожке с Пашинским с его наградным пистолетом. Если останешься жив - мигом избавишься от большинства иллюзий.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:все вам тут не так, но хер вас отсюда выкуришь

Это верно. Нас оттуда выкурили. Теперь есть иммунитет к данной процедуре.

В принципе, я за то, чтобы из Киева всех понаехов, кто не имеет здесь жилья, выселили в течение 60 дней. Буду рад тому, что десятки тысяч киевлян смогут получить много престижных рабочих мест: водители, врозеточники, таксисты, сантехники и т.д. и не будут тратить городской бюджет на детсады для понаехов. А Вы сможете кататься по велодорожкам, типа этой
следователи прокуратуры Киева установили, что тендер 2015 года на строительство веломаршрута “жилой массив Троещина – Европейская площадь” был разыгран этим КП с нарушением законодательства и возможным присвоением части из выделенных на это 40 млн бюджетных гривен.
https://1news.com.ua/tsikave/prokuratura-podozrevaet-kp-zhitloinvestbud-ukb-v-razvorovyivanii-deneg-na-remonte-detskogo-sadika-za-7-mln-griven.html

Сомилитарк будет спокойно жить в этом доме
деятельность КП “Житлоинвестбуд-УКБ” расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Поводом для открытия уголовного дела стало заявление одного из народных депутатов Украины. Нардеп уверен, что Непоп использует свое влияние в Киевсовете для получения подрядов на различное строительство без соответствующих разрешений. В частности, к таким объектам относится построенная многоэтажка по адресу ул. М. Донца, 2А, на территории Национального авиационного университета.


#всёбудетхорошо
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:13

  kingkongovets написав:согласен, там лютый пушистый зверёк...
однако, если попробовать вообще не выезжать со двора, чтоб не нарушить правила, получится их не нарушать? Есть места для парковки в местах компактного проживания населения?
Кстати, говорят по мобильному за рулём во время движения не только евробляхеры.
В Киеве наставили тысячи видеокамер на сотни миллионов, давно. Письма со штрафами шлют? Кто мешает власти учить жить по правилам до введения закона о парковках?
За последние 4 года в Киеве введено в эксплуатацию, примерно, 100 000 квартир. Это не взамен выбывшим, это увеличение ко-ва жителей. Сколько детсадов и школ под это дело было запланировано и построено?


читаю вас и постоянно задаю себе один и тот же вопрос - когда мир успел так перед вами задолжать?
или это только киев? или страна в целом?
на вашей малой родине все иначе? может вернетесь туда?
чего вы сюда сунетесь и сунетесь раз тут все так плохо?
обожаю киев на выходные и праздники, когда вы уезжаете за картохой и салом в свои села
шо вы, шо макс, шо трибека - все вам тут не так, но хер вас отсюда выкуришь[/quote]

А что собственно не так человек написал? Кто сейчас не дает полиции работать? Или еще не принят тот закон, тот настоящий закон, после которого все заработает? Почему для изменения законодательства по "удаленному" штрафованию нужны годы? Не потому ли, что под это попадут "прокуроры", и им придется отвечать как нищебродам? А, наверно жителям патриотики нужно самим "бойлеры вешать", планируя застройку самим, а не разрешительным органам.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почему не стоит связываться с приdурками:
Цена ошибки формошлепа - свободный доступ к данным посторонних о твоей жилплощади, долгах и количеству прописанных в хате душ. Хорошо хоть система не выдает ключ от квартиры, где деньги лежат.

http://itpravda.com/2018/05/21/cks-leaks/
Востаннє редагувалось Эгоист в Пон 21 тра, 2018 12:14, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понял, у К-ца болезненная самоуверенность.

И уверенность что его путь-единственно правильный.

Если он на велике и электромобиле- то все так должны, иначе они имитаторы.

Если он живет в царском доме (или сталинке?) в центре- то это самый лучший вариант, а остальное - иммитаторы.

И т.д.

Но мы то знаем - неисповедимы пути Его.

В наших странах от тюрьмы и сумы не зарекайся.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:17

  flyman написав:для пересіченого нікак.
краще би відмінили обов"язков"язковий продаж валюти та дозволили би її зразу знімати з рахунку, без конвертації у грішу


Путаете пересичного и предпринимателя. Пересичному нет проблем снять валюту со своего валютного счета
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:17

  vladimir07 написав:
Я прочитал все изначально внимательно. Те кто едут в центр на машине это и есть имитаторы красивой жизни. Чуваки просто едут, почему они что-то имитируют ?


именно
в центр не стоит соваться на машине, если ты не собираешься платить за легальную парковку
есть деньги на машину? будь любезен оплатить парковку
нет, или давит жаба? нехер косить под хозяина жизни
в европе давно были? видели на чем они по городу передвигаются? отож
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 21 тра, 2018 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:19

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:все вам тут не так, но хер вас отсюда выкуришь

Это верно. Нас оттуда выкурили. Теперь есть иммунитет к данной процедуре.

В принципе, я за то, чтобы из Киева всех понаехов, кто не имеет здесь жилья, выселили в течение 60 дней. Буду рад тому, что десятки тысяч киевлян смогут получить много престижных рабочих мест: водители, врозеточники, таксисты, сантехники и т.д. и не будут тратить городской бюджет на детсады для понаехов. А Вы сможете кататься по велодорожкам, типа этой
следователи прокуратуры Киева установили, что тендер 2015 года на строительство веломаршрута “жилой массив Троещина – Европейская площадь” был разыгран этим КП с нарушением законодательства и возможным присвоением части из выделенных на это 40 млн бюджетных гривен.


Да там одного взгляда на ту дорожку достаточно, чтобы понять уровень воровства. Но Виталику нормально пошло, видно в Германии тоже так делают :D
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:30

  vano80 написав:
А что собственно не так человек написал? Кто сейчас не дает полиции работать? Или еще не принят тот закон, тот настоящий закон, после которого все заработает? Почему для изменения законодательства по "удаленному" штрафованию нужны годы? Не потому ли, что под это попадут "прокуроры", и им придется отвечать как нищебродам? А, наверно жителям патриотики нужно самим "бойлеры вешать", планируя застройку самим, а не разрешительным органам.


вы серьезно?
пока копы не будут иметь законной возможности применять оружие при отказе подчиняться будет и дальше продолжаться беспредел, когда на любое замечание бы*** начинает куесосить полицейских, а то и применять против них силу
народ почувствовав слабину власти начинает акуевать в атаке

можно канешна попытаться переломить народ через колено, как произошло в крыму, или у нас когда президентом стал кучма, министром мвд кравченко, а налоговую возглавил азаров
лично я прекрасно помню то время и те методы, сержик вон даже удивлялся шо такое могло быть

только время сейчас немного не то, шоп народ через колено ломать - понимаете о чем я?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:32

  kingkongovets написав:
  vladimir07 написав:Я прочитал все изначально внимательно. Те кто едут в центр на машине это и есть имитаторы красивой жизни. Чуваки просто едут, почему они что-то имитируют ?

именно
в центр не стоит соваться на машине, если ты не собираешься платить за легальную парковку
есть деньги на машину? будь любезен оплатить парковку
нет, или давит жаба? нехер косить под хозяина жизни
в европе давно были? видели на чем они по городу передвигаются? отож


Я не против введения платного въезда в центр. Тогда и посмотрим (если это случится) что выйдет.
Но пока движение свободное считаю, что "имитаторы" - это преждевременное навешивание ярлыка.
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