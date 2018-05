Додано: Пон 21 тра, 2018 12:17

vladimir07 написав:

Чуваки просто едут, почему они что-то имитируют ?



именно

в центр не стоит соваться на машине, если ты не собираешься платить за легальную парковку

есть деньги на машину? будь любезен оплатить парковку

нет, или давит жаба? нехер косить под хозяина жизни

в центр не стоит соваться на машине, если ты не собираешься платить за легальную парковку

есть деньги на машину? будь любезен оплатить парковку

нет, или давит жаба? нехер косить под хозяина жизни

в европе давно были? видели на чем они по городу передвигаются? отож

